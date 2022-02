Bakan Muş: Felaket senaryoları yazanlara prim vermiyoruz

Haberin Devamı

Bakan Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ödüllendirildiği programa katıldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Bakan Muş, ödül almaya hak kazanan şirketlerin, sağlıklı rekabetin önemini kavradığını belirterek, "Yeni fikirleri hayata geçirmiş, sektörlerinde öncü hale gelmiş oyunculardır. Bu başarıyla sınırlı kalamayacak büyümeye istikrarlı şekilde devam edeceğine, istihdamımıza ve refahımıza katkı sağlayacağınıza inancımı da özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

'YENİ DESTEK MEKANİZMALARINI PAYLAŞACAĞIZ'

Bakan Muş, devletin alın teri döken girişimcilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz de Ticaret Bakanlığı olarak özel sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını sürekli güncel tutmaktayız. İç ve dış ticaret süreçlerini bir bütün olarak ele alan bakanlığımız, isabetli kararlar almayı ve uygulamayı öncelemektedir. Bu ülkenin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanması hedefi doğrultusunda, bakanlığımız elindeki politika araçları ile adil, şeffaf, güvenilir bir ticaret ortamı tesis etme çalışmalarına devam etmektedir. Bu doğrultuda son dönemde sizlerin de katkısıyla ekonomik büyümemizin sürdürülebilir temellere oturtulması, ticari hayatın kolaylaştırılması ve güvenin artırılması amacıyla çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakın gelecekte farklı alanlara, sektörlerle odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız."

'HER ZAMAN BÜYÜK RESME BAKIYORUZ'

Bakan Muş, geçen yıl sağlanan üretim ve ihracat rakamlarıyla rekor kırıldığını kaydederek, "Bizim esas hedefimiz ülkemizin, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına konumlanmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için atılması gereken her adımı sizlerle birlikte atmaya devam edeceğiz. Sizlerle istişareye büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar başta TOBB'un yapmış olduğu etkinlikler olmak üzere iş dünyası ile bir araya geldiğimiz her etkinlikte bize iletilen sorunların hepsiyle hassasiyetle ilgilendik. Her sektörün sıkıntısını bizim en büyük sıkıntımız olarak görüyor, meselleri bir kuyumcu terazisi hassaslığı ile ele alıyoruz. Ülke olarak en yükseği, ufkun ötesini hedefliyoruz. Biz kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünüyor, her zaman büyük resme bakıyoruz. Küresel tedarik zincirlerinin köklü bir değişim ve dönüşüme uğradığı bir dönemden geçiyoruz ve değer zincirlerinin önemli bir halkası olan ülkemizin bu değişimin gereğini başarıyla yerine getireceğine ve etkinliğini daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÇÖZEMEYECEĞİNİZ HİÇBİR SORUNU YOK'

Küresel ekonomide son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelere karşın Türk özel sektörünün dimdik ayakta olduğunu belirten Muş, "Özel sektörle her daim iç içe bir bakanlık olarak, iş dünyamızdan gelen her türlü talep ve öneriye açık olduğumuzu bir kere daha vurgulamak isterim. Devlet olarak biz üzerimize düşeni yapmaya ve girişimcilerimiz yol açmaya devam edeceğiz. Biz attığımız her adımda, tüm şirketlerimiz için adil ve eşit şartlar yaratmayı ve üst düzey bir rekabetçiliği mümkün kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Kendilerinin ve özel sektörün çalışmalarıyla Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olacağını belirten Bakan Muş, "Biz felaket senaryoları yazanlara prim vermiyoruz, Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz. Bu ülkenin hem insan kaynağı açısından hem yatırım ortamı açısından gayet güçlü bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Yeter ki ülkemize güvenelim, yeter ki el ele verelim, Türkiye'nin çözemeyeceğiniz hiçbir sorunu yok. Türkiye olarak nasıl bugüne kadar zorlukları birer birer araştırarak bu noktaya geldiysek, bundan sonra da büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bugün burada olan iş insanlarımız ile ortak paydamızın millete hizmet etmek olduğunun bilincindeyiz. Bu amaç uğruna bütün gücümüzle emek harcamaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU: ORTALAMA BÜYÜMELERİ YÜZDE 498

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklığlu ise, 'Türkiye 100' listesi hazırlanırken başvuran şirketlerin, 2017-2019 arası ciro artış hızının dikkate alındığını belirterek, şunları söyledi:

"İşte bu şirketler, bu alanda müthiş bir başarı kaydetti. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 498. Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü, Türkiye'deki milli gelir artışının 13 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 212 artırdılar. 2019 yılında her bir şirket 65 milyon TL'lik satış yaptı. Yine her biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. 2017-2019 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 148 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 76'sı ihracat yapıyor. Tam 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum."

Konuşmaların ardından en hızlı büyüyen 100 şirkete ödülleri Bakan Muş ve Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.