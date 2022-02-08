1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi başlıyor mu?

Haberin Devamı

Bitcoin fiyatları, 5 Ocak tarihinde gördüğü 47 bin dolarlı rakamlardan sonra, bugün en yüksek seviyeyi gördü. Yaklaşık bir ay sonra 45 bin doların üzerini test eden Bitcoin (BTC); bugün içerisinde en yüksek 45 bin 471 doları, en düşük ise 43 bin 527 doları gördü. En popüler ve işlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin, saat 14:46 itibarıyla yüzde 1,01 oranında düşüşle 43 bin 682 dolar seviyesinde işlem görüyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin’de yükseliş hareketinin başlaması için 49 bin 500-50 bin dolar bandını kırması gerektiğini belirtti.

En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da (ETH), gün içerisinde en yüksek 3 bin 230 doları, en düşük 3 bin 74 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 1,90 oranında düşüşle 3 bin 97 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), beklentilerin üzerinde gelen şahin tondaki mesajları öncesi toparlanma eğiliminde olan kripto para birimleri, Fed sonrası riskli varlıkların üzerinde oluşan baskıyla yeniden düşüş eğilimine girmişti. 35 bin 500 dolarlı seviyelere kadar gerileyen Bitcoin fiyatları, yeniden toparlanma çabasıyla hareket ediyor. Süllü, Bitcoin için iki kritik tarihe dikkat çekerken, “10 Şubat tarihinde Senato’da madenciler ve 15 Şubat’ta da stablecoinler hakkında görüşmeler yapılacak” şeklinde değerlendirdi.

Gözden Kaçmasın ECB Başkanı'ndan kademeli hamle mesajı Haberi görüntüle

45 BİN DOLAR HEDEFİ GÖRÜLDÜ, ŞİMDİ GÖZLER ABD’DE

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü





Bitcoin son bir ayın en yüksek seviyesi olan 45 bin 500 dolar seviyesini test ederek hedefimize ulaştı. Ancak Bitcoin ile başlayan ve altcoinlere de yayılan bu hareketi yükseliş olarak değil, düşüşün tepkisi olarak nitelendiriyoruz.

Bitcoin’in yükselişi başlatabilmesi için 49 bin 500-50 bin dolar bandını kırması gerekiyor. Zincir üstü verilerde, ufak ve büyük çaplı cüzdanlarda önemli bir alım talebi bulunmuyor ve stablecoinlerin de şimdilik kripto paralara dönmesi yavaş seyrediyor. Fakat şu detayı atlamamak gerekir, stablecoin rezervleri rekorda bulunuyor ve ABD’de beklenen stablecoin raporunun olumlu atlatılması durumunda bu rezervlerin kripto paralara dönüşerek trend başlatma olasılığı bulunuyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Avrupa'da araç satışlarına çip sıkıntısı Haberi görüntüle

Şimdilik bu raporu görmeden de kısa vadeciler ve risk almak istemeyen yatırımcılar 45 bin dolar seviyesinde kar satışlarına yöneldiler. 15 Şubat öncesinde Bitcoin’in 40 bin 500-45 bin dolar aralığında fiyatların oturmaya çalışmasını bekliyoruz. Görüntü 40 bin 500 dolar altında negatife dönebilir. Şimdilik 45 bin dolar seviyesinde oluşan baskıyı görüyoruz. Bir miktar dalgalanma ve yatay seyir bu bant aralığında oluşabilir.