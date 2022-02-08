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1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi başlıyor mu?

#Kripto Para Piyasaları#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi başlıyor mu
Şenay ZEREN

Kripto para birimlerinde toparlanma çabası sürerken; Bitcoin fiyatları 45 bin dolar seviyesini aşarak geçtiğimiz 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ancak bu artış, kripto paranın yükseliş hareketine başladığı anlamına gelmiyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeleri ve takip edilmesi gereken seviyeleri değerlendirdi.

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Bitcoin fiyatları, 5 Ocak tarihinde gördüğü 47 bin dolarlı rakamlardan sonra, bugün en yüksek seviyeyi gördü. Yaklaşık bir ay sonra 45 bin doların üzerini test eden Bitcoin (BTC); bugün içerisinde en yüksek 45 bin 471 doları, en düşük ise 43 bin 527 doları gördü. En popüler ve işlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin, saat 14:46 itibarıyla yüzde 1,01 oranında düşüşle 43 bin 682 dolar seviyesinde işlem görüyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin’de yükseliş hareketinin başlaması için 49 bin 500-50 bin dolar bandını kırması gerektiğini belirtti.

1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi başlıyor mu

En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da (ETH), gün içerisinde en yüksek 3 bin 230 doları, en düşük 3 bin 74 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 1,90 oranında düşüşle 3 bin 97 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed), beklentilerin üzerinde gelen şahin tondaki mesajları öncesi toparlanma eğiliminde olan kripto para birimleri, Fed sonrası riskli varlıkların üzerinde oluşan baskıyla yeniden düşüş eğilimine girmişti. 35 bin 500 dolarlı seviyelere kadar gerileyen Bitcoin fiyatları, yeniden toparlanma çabasıyla hareket ediyor. Süllü, Bitcoin için iki kritik tarihe dikkat çekerken, “10 Şubat tarihinde Senato’da madenciler ve 15 Şubat’ta da stablecoinler hakkında görüşmeler yapılacak” şeklinde değerlendirdi.

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Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi başlıyor mu

Bitcoin son bir ayın en yüksek seviyesi olan 45 bin 500 dolar seviyesini test ederek hedefimize ulaştı. Ancak Bitcoin ile başlayan ve altcoinlere de yayılan bu hareketi yükseliş olarak değil, düşüşün tepkisi olarak nitelendiriyoruz.

Bitcoin’in yükselişi başlatabilmesi için 49 bin 500-50 bin dolar bandını kırması gerekiyor. Zincir üstü verilerde, ufak ve büyük çaplı cüzdanlarda önemli bir alım talebi bulunmuyor ve stablecoinlerin de şimdilik kripto paralara dönmesi yavaş seyrediyor. Fakat şu detayı atlamamak gerekir, stablecoin rezervleri rekorda bulunuyor ve ABD’de beklenen stablecoin raporunun olumlu atlatılması durumunda bu rezervlerin kripto paralara dönüşerek trend başlatma olasılığı bulunuyor.

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Şimdilik bu raporu görmeden de kısa vadeciler ve risk almak istemeyen yatırımcılar 45 bin dolar seviyesinde kar satışlarına yöneldiler. 15 Şubat öncesinde Bitcoin’in 40 bin 500-45 bin dolar aralığında fiyatların oturmaya çalışmasını bekliyoruz. Görüntü 40 bin 500 dolar altında negatife dönebilir. Şimdilik 45 bin dolar seviyesinde oluşan baskıyı görüyoruz. Bir miktar dalgalanma ve yatay seyir bu bant aralığında oluşabilir.

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#Kripto Para Piyasaları#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)

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