Bakan Nebati Londra'da yabancı yatırımcılarla görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Londra'da devam eden görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/0oDxCyR7IR — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 8, 2022

Bakan Nebati paylaşımında, "Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.