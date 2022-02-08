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Bakan Dönmez açıkladı! Elektrik kesintisi sonrası fatura kararı

#Fatih Dönmez#Isparta#Son Dakika
Bakan Dönmez açıkladı Elektrik kesintisi sonrası fatura kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki 112 Çağrı Merkezi'nde kurulan Kriz Merkezi'nde elektrik kesintisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Kar yağışının olduğu 3 Şubat Perşembe günü 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse 1 yıllık arızanın 10 katıdır" diyen Bakan Dönmez, Isparta'da elektrik faturası tahsilatının bir ay ertelendiğini açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki 112 Çağrı Merkezi'nde kurulan Kriz Merkezi'nde elektrik kesintisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "3 Şubat günü yağan kar, normal bir kar değildi. Mevsim normallerine göre baktığımızda 45 günde yağması beklenen kar sadece 11 saatte yağdı. İlk anda yaklaşık şehrimizde 113 bin vatandaşımıza elektrik sağlayamama durumu söz konusuydu. Her gün il, ilçe ve köylerden başlamak suretiyle bu arızalar süratle peyderper enerjilendirildi. Isparta il ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekeleri enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

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'1 GÜNDE 12 BİN ARIZA'

Şu an fiilen sahada, direğin tepesinde, trafo merkezinde çalışan 653 teknik personel olduğunu aktaran Bakan Dönmez, "Isparta'da toplam şebeke ağımızın büyüklüğü 10 bin 800 kilometredir. Bir başka ifadeyle Edirne'den Kars'a neredeyse 5-6 katı kadar büyüklükte bir şebekeden bahsediyoruz. Isparta ilinde yılda ortalama meydana gelen hasar ve arıza sayısı bin 100'dür. Kar yağışının olduğu 3 Şubat Perşembe günü 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse 1 yıllık arızanın 10 katıdır" diye konuştu.

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Bakan Dönmez, "Ekiplerimiz canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. Buradan bir hususu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatını da 1 ay süre ile erteliyoruz." dedi.

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'MAĞDURİYETTEN PRİM ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR UCUZ SİYASET YAPTILAR'

Bakan Dönmez, elektrik kesintisi üzerinden yapılan eleştirilere ilişkin de şunları söyledi:

"Bir diğer husus, biz sahada ekibimizle birlikte hummalı şekilde çalışırken maalesef sosyal medyada, bazı televizyon kanallarında ve gazetelerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Mağduriyetten kendisine prim çıkarmaya çalışanlar, adeta kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Hiçbir şekilde doğru olmayan bilgiyi sizlerle paylaşmadık. Doğruları da çarpıtmadık ama maalesef Türkiye'de muhalefetin belli bir kesimi olayları çarpıtmaya, istismar etmeye dönük hal ve hareketlerini, söylemlerini bu süreçte de gösterdi. Hakikaten kırsal alanda duygusal olayları da yaşadık. Zaman zaman ekiplerimiz bize orada yaşananları da aktarıyor. Araçların bile giremediği yerlerde dağın tepesinde, açık arazide çalışan arkadaşlarımıza evinden çaydanlıkla çay hazırlayıp onlara ikram eden, yemek hazırlayıp ikram eden Anadolu insanının en güzel örneklerini gördük. Onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, diyorum."

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Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise "Isparta’da günler süren hummalı çalışmalarımız sonucu şehrin %99’undan fazlasına elektrik verildi. Şu an enerjilendirme çalışması süren 7 köyümüz kaldı." ifadelerine yer verdi.

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#Fatih Dönmez#Isparta#Son Dakika

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