Son dakika: Bakan Kurum'dan flaş müsilaj temizliği açıklaması
Toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak Marmara Denizi'ndeki temizliğin sürdüğünü duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, illere göre temizlenen müsilaj rakamlarını aktardı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj konusunda çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük" dedi.
1⃣ Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2021
10 Haziran'da topladığımız 341,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 7⃣3⃣3⃣,1⃣ m³ müsilajı bertarafa gönderdik. 🗑️🚚#MarmaraHepimizin
İLLERE GÖRE AÇIKLADI
Bakan Kurum illere göre çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu:
"Üç günün sonunda illerimize göre;
İstanbul 174,6 metreküp
Kocaeli 77,5 metreküp
Bursa 63 metreküp
Tekirdağ 28 metreküp
Balıkesir 114 metreküp
Çanakkale 118 metreküp
Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük."
2⃣ Üç günün sonunda illerimize göre;— Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2021
👉İstanbul 174,6 m³
👉Kocaeli 77,5 m³
👉Bursa 63 m³
👉Tekirdağ 28 m³
👉Balıkesir 114 m³
👉Çanakkale 118 m³
👉Yalova 158 m³ olmak üzere toplamda 733,1 m³ müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük. 🌊
7/24 ÇALIŞMALARA DEVAM
Bakan Kurum 7/24 çalışıldığını belirtirken, "Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız" ifadesinde bulundu.
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