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Ekonomi
Haber Giriş: 11.06.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Kurum'dan flaş müsilaj temizliği açıklaması

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Son dakika: Bakan Kurum'dan flaş müsilaj temizliği açıklaması

Toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak Marmara Denizi'ndeki temizliğin sürdüğünü duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, illere göre temizlenen müsilaj rakamlarını aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj konusunda çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük" dedi.

2 günde 392 metreküp toplandı
2 günde 392 metreküp toplandı

İLLERE GÖRE AÇIKLADI

Bakan Kurum illere göre çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu:

Marmara Denizi nasıl kurtulacak Bakan Kurum canlı yayında açıkladı... İşte müsilajın oluşma nedeni
Marmara Denizi nasıl kurtulacak? Bakan Kurum canlı yayında açıkladı... İşte müsilajın oluşma nedeni

"Üç günün sonunda illerimize göre;

İstanbul 174,6 metreküp
Kocaeli 77,5 metreküp
Bursa 63 metreküp
Tekirdağ 28 metreküp
Balıkesir 114 metreküp
Çanakkale 118 metreküp
Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük."

7/24 ÇALIŞMALARA DEVAM

Bakan Kurum 7/24 çalışıldığını belirtirken, "Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız" ifadesinde bulundu. 

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