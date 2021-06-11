Son dakika: Bakan Kurum'dan flaş müsilaj temizliği açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj konusunda çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük" dedi.

1⃣ Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük.



10 Haziran'da topladığımız 341,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 7⃣3⃣3⃣,1⃣ m³ müsilajı bertarafa gönderdik. 🗑️🚚#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2021

İLLERE GÖRE AÇIKLADI

Bakan Kurum illere göre çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu:

"Üç günün sonunda illerimize göre;

İstanbul 174,6 metreküp

Kocaeli 77,5 metreküp

Bursa 63 metreküp

Tekirdağ 28 metreküp

Balıkesir 114 metreküp

Çanakkale 118 metreküp

Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük."

2⃣ Üç günün sonunda illerimize göre;

👉İstanbul 174,6 m³

👉Kocaeli 77,5 m³

👉Bursa 63 m³

👉Tekirdağ 28 m³

👉Balıkesir 114 m³

👉Çanakkale 118 m³

👉Yalova 158 m³ olmak üzere toplamda 733,1 m³ müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük. 🌊 — Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2021

7/24 ÇALIŞMALARA DEVAM

Bakan Kurum 7/24 çalışıldığını belirtirken, "Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız" ifadesinde bulundu.

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