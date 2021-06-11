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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2 günde 392 metreküp toplandı

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2 günde 392 metreküp toplandı

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran’da ‘Marmara hepimizin’ sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Bu kapsamda ilk gün (salı) 15 bölgede denizden toplam 235.2 metreküp müsilaj toplandı. Çalışmaların ikinci gününde (çarşamba) ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemi ile 156.6 metreküp müsilaj temizlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “31 bölgede, 1000 arkadaşımızla, denizden 46 temizleme gemisi, bariyer serme, sorbent yayma, yüzey sıyırma, kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme gibi faaliyetler için 27 tekne ve karadan toplama sistemiyle süreci çok ileri bir noktaya taşıdık. 8-9 Haziran tarihlerinde toplam 392 metreküp müsilaj topladık, bertarafa gönderdik. Kapasiteyi daha da arttırarak çalışmamıza 7/24 devam ediyoruz.” İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında ise Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi toplantısı yapıldı. Yerlikaya, “Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bilimin rehberliğinde büyük bir hassasiyetle çalıştık” dedi.

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