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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.05.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum duyurdu... Türkiye 2021 yılında dünya üçüncüsü oldu

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Bakan Kurum duyurdu... Türkiye 2021 yılında dünya üçüncüsü oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi uygulamasıyla kıyı ve deniz temizliğinde yapılan çalışmaları anlattı. Bakan Kurum, "Çevre yatırımlarımıza verdiğimiz önem neticesinde denizlerimizin su kalitesini koruyor ve her yıl daha da iyileştiriyoruz. Bu sayede temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayraklı plajlarımızın sayısı hızla artıyor. Nasıl mı? Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık" dedi.

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7/24 TAKİP EDİLİYOR

Bakan Kurum, 163 atık kabul tesisiyle atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmadığını ifade ederken, atık takip sisteminden de bahsetti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Atık Takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz. Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale ediyoruz" dedi. 

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DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK

Bakan Kurum, Mavi Bayraklı plajlara da değindi ve "Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği" dedi. 

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