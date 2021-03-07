‘Türkiye’de tatil için engelleri kaldırın’

Turizm sektörü salgının gölgesinde yaz aylarına hazırlanıyor. Bir yandan koronavirüse karşı aldıkları tedbirleri genişletirken, diğer taraftan Türkiye’ye turist gönderen ülkelerden gelecek güzel haberler bekleniyor. Bu kapsamda ilk güzel haber İngiltere’den geldi. İngiltere, mayıstan sonra turizm hareketinin başlayabileceğini ilan etti. Bu haber özellikle İngiliz turistleri yoğunlukla ağırlayan Türkiye’deki turizm destinasyonlarında sevinçle karşılandı. Ancak İngiltere’den gelen bu haber turizm sektörü için yeterli değil. Uzun yıllardır Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alan Almanya’dan da benzer bir hamle bekleniyor. Türkiye cephesinde beklentiler bu yönde olurken, Almanya’daki turizm cephesinden de Türkiye’dekilere benzer bir talep geldi.

TÜRKİYE TERCİHİ

DW Türkçe’den Değer Akal’a konuşan Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye’yi ‘en gözde turizm ülkelerinden biri’ olarak nitelendirdi. Türkiye’de tatil yapma imkânının sağlanmasını istediklerini söyledi. Salgından önce son olarak da 2019 yılının yaz sezonunda, Alman turistlerin tatilleri için İspanya’dan sonra en çok Türkiye’yi tercih ettiklerini hatırlatan Fiebig, “Türkiye, Almanların da çok sevdiği, son derece çekici bir tatil ülkesi. Bu nedenle seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin Türkiye’ye seyahat imkanı sunabilmeleri büyük önem taşıyor” diye konuştu.

‘GÜVENLİ KORİDOR’

Ancak Almanya’nın salgınla mücadele kurumu olan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) ‘riskli bölgeler’ listesinde yer alan Türkiye, Alman hükümetinin koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşlarını seyahat etmemeleri konusunda uyardığı ülkeler arasında. Almanya’da bu yaz tatil yapabilme beklentisinin yüksek olduğunu, Akdeniz ve Türkiye’ye yoğun talep bulunduğunun altını çizen Fiebig ise Almanya’dan Türkiye’nin farklı tatil bölgelerine ‘güvenli koridorlar’ oluşturulması beklentisine vurgu yaptı. Fiebig, “Geçen yıl Almanya ve Türkiye, Türkiye’deki farklı tatil beldelerine ‘güvenli koridor’ düzenlemesi konusunda anlaşmış, tatil imkanı sağlanmıştı. Bu yıl da bu düzenlemenin uygulanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

‘ALMAN TURİST TÜRKİYE’YE BÜYÜK KATKI SAĞLADI’

DW Türkçe’nin bu haberinin ardından biz de turizm sektörünün temsilcileri ile temasa geçtik. Alman turistin Türkiye turizmindeki önemini sorduk. Alman turistlerin 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye turizminin gelişmesine büyük katkı sunduğuna dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, “Geçen yıl salgın döneminde de Alman turistleri ağıladık. Bu yıl da beklentimiz o yönde. Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle rakip turizm ülkeleri arasında öne çıktık. Bunda ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın etkisi çok büyüktü. Ayrıca otellerimizde verilen hizmetler de çok iyiydi. Gelen turist farkı çok iyi gördü. Bu sene de ’Güvenli Turizm Sertifikası’ çok daha yaygın ve daha güncellenmiş şekilde devam ediyor. TUI’nin açıkladığı sigorta sisteminin de devreye girmesi tatilci açısından önemli olacaktır. Türkiye’deki sigorta şirketleri de benzer bir uygulamayı devreye sokmuş, tatilciler isterse bu sigortaları yaptırabilmişti. Türkiye olarak bu yıl aldığımız önlemlerle gözde bir ülke olmayı hedefliyoruz” dedi.

GEÇEN YILKİ UYGULAMA NASILDI?

Almanya geçen ağustosta Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını ‘özel düzenleme’ ile yumuşatmıştı. Ankara’nın ısrarlı girişimleri sonucunda Alman hükümeti Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya’da tatile yeşil ışık yakmış, buraya yapılacak seyahatlere ilişkin uyarının, ‘Türk hükümetinin kapsamlı turizm ve hijyen konseptine harfi harfine uyulması koşuluyla’ kaldırıldığını açıklamıştı. Buna karşın, Türkiye’ye seyahat eden herkesten, Almanya’ya dönmeden önceki 48 saat içerisinde Türkiye’de koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getirilmişti.

TUI ALMAN TURİSTİ VİRÜSE KARŞI SİGORTALAYACAK

Almanya’daki en büyük turizm şirketlerinden TUI ise Alman hükümetinin seyahat uyarısına rağmen, Türkiye tatili için düğmeye bastı. TUI Sözcüsü Susanne Stünckel, Türkiye’nin geleneksel olarak TUI müşterilerinin en sevdikleri tatil ülkelerinden biri olduğuna işaret etti. Salgın döneminde müşterilerinin endişe taşımadan tatil yapabilmesini sağlamayı hedeflediklerini, bunun için de Türkiye’ye sundukları seyahatlerde TUI’nin Covid Koruma Sigortası’nın geçerli olacağını belirtti. Bu sigorta ile TUI, Türkiye’ye seyahat edecek turistin, koronavirüse yakalanması halinde oluşacak tedavi, PCR testi, Almanya’da bir hastaneye nakil gibi bazı ek masrafları üstleniyor. Ayrıca enfeksiyon ya da enfeksiyon şüphesi halinde karantinada kalınması zorunluluğu bulanan müşterilerinin de 14 gecelik konaklama masraflarını sigorta karşılıyor.

‘TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Türkiye’siz Alman acentelerinin çok büyük satışlar yapamayacağını ifade eden Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Kitlesel turizm hareketi Antalya olmadan olmaz. Acentelerin Türkiye’ye bakış açışı çok olumlu. Nihai kararı tüketici verecek. Alman hükümetinin olumsuz algıyı sonlandırılması gerekiyor. Türkiye için her turist çok önemli. Alman ve Avrupalı turist de aynen böyle. Türkiye için turizmin önemini biliyoruz. Avrupa turizmi için de Türkiye çok önemli bir konumda. Yasaklar kalksa bile farklı algı metotları ile zorluklar çıkarabilir. Bunların sonlanması gerekiyor. Türkiye’ye yönelik verdikleri kararlarda insan hakları kriterlerini de unutmamaları gerekiyor” diye konuştu.