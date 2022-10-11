Bakan Kirişci’den tahıl koridoru açıklaması: Risk var, herkes endişelenmeli

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya ile Ukrayna arasında yeniden alevlenen savaştan tahıl koridorunun işleyişi nedeniyle endişe ettiklerini belirterek, “Bizim açımızdan bir risk yok, ama savaş eğer bu haliyle giderse risk var, herkesi endişelendirmeli. Bizim için de önemli, çünkü neticede dünya fiyatlarından biz de içeride ister istemez etkileniriz” dedi.



Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kirişci, tahıl ve gübre koridoruyla ilgili şunları söyledi:

Gözden Kaçmasın İşte ilk Evim ve İlk İş yerim kampanyasına ilişkin tüm soruların cevapları Haberi Görüntüle

7 MİLYON TONA YAKLAŞTI



“Tahıl ile ilgili olan 302'ye çıktı gemi sayısı, geçen tahıl miktarı da 6 milyon 800 bin ton civarında, yani 7 milyon tona yaklaştı. Ama gübreyle ilgili şu anda daha hala bir aksiyon alınmadı. (Yakın zamanda bir aksiyon olur mu?) Bekliyoruz, ama şimdi Odessa Limanı'na da saldırı var, o bizim için tabii ki büyük bir tehlike, yani limanların güvende olmadığı gibi, ki bu Tahıl Koridoru, ister istemez şey görebilir.

(Uzama gibi bir şey olacak mı?) Şu anda olumsuz bir şey yok devamıyla ilgili, o artık o günkü şeye bağlı.Önce köprünün vurulması, ondan sonra buna mukabelede bulunulması, bu gerginlik bu Tahıl Koridoru'nu etkilerse kötü olur. Endişemiz o.

(Öyle bir ihtimal var mı sizce?) Olabilir, yani çünkü bu savaş. Savaşın şeyi yok, kibar davranalım, centilmen olalım, alttan alalım diyen kimse yok. Yani biri bir yere saldırıyor, öbürü de sen misin onu yapan diyor, karşılık veriyor, karşılığın boyutu nereye sıçrayacak, onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bu dünyanın da çok dikkat kesilmesi gereken bir konu. Bizim için de önemli, çünkü neticede dünya fiyatlarından biz de içeride ister istemez etkileniriz yani.



BİZİM ADIMIZA RİSK YOK



(Var mı bir risk o anlamda?) Bizim adımıza yok, bizim çünkü şu anda bütün ihtiyaçlarımız karşılanmış durumda ama elbette ayçiçeğinin yüzde 35'lik, 40'lık kısmını ithal ediyoruz yani netice itibariyle. Bu yılki miktar daha az ithal ediyor olsak bile, dahilide işlemede bizim kendi sanayicimiz malum ithal edip un, makarna, diğer hububat ürünlerini üretmesi gerekiyor. Onlara biz içeriden mal vermiyoruz. Dışarıdan ithal edip, ithal belgenizi gösterin, ondan sonra da üretiminizi yapın, sonra da ürettiğinizi ihraç edin. Dolayısıyla yani bizim açımızdan bir risk yok, ama savaş eğer bu haliyle giderse risk var, herkesi endişelendirmeli. Yani herkesin de barış için adım atması gerekir, yani kimse aklıselimle falan hareket etmiyor şu anda.

Haberin Devamı

MUTLAKA GİDİYORDUR



(Tahıl Koridorundan ürünler zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere gitmiyor çıkışıyla ilgili bir gelişme var mı?) Oradaki gelişme, bir taraftan da şu söyleniyor, o ülkeler tahılı tahıl olarak tüketmiyor neticede diyorlar. Yani bu mutlaka un oluyor, makarna oluyor, işlenip gidiyor, yani bu ülkelerin zaten altyapıları yok şeklinde. Onların da kendilerince bir gerekçeleri var. Ama sonuç itibariyle dolaylı da olsa o ülkelere mutlaka gidiyordur, ama o ülkelerde bu sanayinin yokluğu nedeniyle tahılın doğrudan oraya gitmesi de tabii ki onlar açısından şey olmayabilir. Ama bu bütün gelişmekte olan veya geri kalmış ülkeler için geçerli değil. Pek çok ülke var ki, Kuzey Afrika ülkeleri mesela, onlarda da un sanayi öyle veya böyle var.

Haberin Devamı

GÜBREDE PROBLEM VAR



(Gübre ile ilgili bizim Rusya'dan deniz yoluyla ya da karayoluyla tedarik etme ya da bu açığı kapatma gibi bir şansımız var mı?) Şöyle zaten gübre ile ilgili, daha önce de konuştum, bir kısmı şeye bağlı, doğalgaza bağlı, doğalgazdan elde edilenler var. Önemli olan doğalgazın gidiyor olması, bizim zaten şu an doğalgazla ilgili herhangi bir kesintimiz yok, o akış devam ediyor. Diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir telaşı var, onlar doğalgazı elde edemedikleri için doğal olarak gübre sektörü konusunda da problemleri var.”