Bakan Soylu'dan polis intiharlarıyla ilgili açıklama

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Bakan Soylu, polis intiharlarıyla ilgili "1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022’de ise 44 olmuştur. Yani toplam personel sayımız arttığı halde, bu vakalarda azalış yaşanmıştır. Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016’da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39’dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış, diğer yıllardan ayrı olarak 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür. 2021 yılının 01 Ocak-10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44’dür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

3600 meselesini dillerinde pelesenk ettiler, aynı zamanda ardından promosyon meselelerini gündeme getirdiler. Bir tarafta polisin uygulamasından şikayet ettiler, bir taraftan da bir fitneyi gerçekleştirmek üzere bir anlayış gerçekleştirmiş oldular. FETÖ çıkartıyor çünkü yıllarca polis teşkilatına elini sokup oradan istediği sonuca ulaşmak için bir çabası oldu. 15 Temmuz'dan sonra bu tamamen elinden alınınca yapmak istediği bir takım olaylar üzerinden bunu sağlayabilir miyim? Bunun yandaşları kim; bazı sol müptezeller, FETÖ'cü müptezeller, terör örgütü mensupları...

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FETÖ TARAFINDAN BAŞLAYAN VE HEPİMİZİ ÜZEN BU OLAYI FARKLI BİR TARAFA ÇEKMEK İÇİN ÇABAYI GÖRÜYORUM

Buradaki senaryo çok net ve açık. Son olarak da polis teşkilatıyla ilgili, intiharlarla ilgili FETÖ kanalları, yurtdışına kaçmış örgüt müptezelleri, kendisine sol diyen yine müptezeller, bunların tamamı bir süreci ortaya koyuyor. Oradan alıyor, TBMM altında bunlar dillendirilmeye çalışılıyor. Burada hedef çok nettir. Türkiye'nin huzur ve güvenini temin etmeye çalışan polisin konsantrasyonunu bozmak, yıpratmak, onu kendi işinin odağından ayırmak. Burada şunu ifade etmem gerekir. Polis teşkilatı elbette büyüklük açısından önemli bir noktada. En son intihar meselesi var. Bu polis intiharları meselesinde FETÖ tarafından başlayan ve hepimizi üzen bu olayı farklı bir tarafa çekmek için çabayı görüyorum. Bu meselede bunu gerek konvansiyonel medya üzerinden gerek sosyal medya üzerinden sürekli olarak gündemde tutmak ve polis teşkilatını bunun üzerinden baskılama yöntemini bir strateji, asimetrik bir hamle olarak gördüğümü ifade etmeliyim.

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3 AYRI ÇALIŞMA HAZIRLATTIK

2016 yılında da İçişleri Bakanlığı'na geldiğimizde bu olayla karşı karşıyayız. 2016 yılından itibaren bu olayı görünce normal vatandaşımızın intihar sayısından daha yüksek bir intihar sayısını görünce 3 ayrı çalışma hazırlattık. Raporları da burada. Biz bu konuda hangi tedbirleri almalıyız? Bunun sebepleri nelerdir? Dünya ne yapmış? Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunun Türkiye'ye özgü bir takım sebepleri ve tedbirleri var mı? Biz bu çalışmaların hepsine teker teker baktık. Şu anda 11 aydır yürüyen bir bilim kurulu da oluşturduk ve çalışmayı sürekli olarak yapıyoruz. Biz bir aileyiz, polis ailesi. Elbette ki ailenin kendi adına yaşadığı heyecanlar, sorunlar, mutluluklar, iyi, sıkıntılı günler olacaktır. Biz bu ailenin sadece işinden istifade edelim, görevlerini yapsınlar sonrasına karışmayalım şeklinde bir yaklaşımımız olamaz.