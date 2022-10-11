Yunanistan resmen ateşle oynuyor! Yunan basını yazdı... İşte Atina'nın Girit planı

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Son dönemde Türkiye'yi hedef alan açıklamalara imza atan Yunanistan'da gazeteler sayfalarını bir kez daha Türkiye'ye ayırmış durumda.

Yunan basını, Atina'nın Türkiye tarafından 'savaş sebebi' olarak görülen bir hamleyi masaya yatırdığını yazdı.

Ta Nea'da yer alan habere göre, Yunanistan, Girit’in güneyindeki kıyı bölgesinin karasularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planlıyor.

Türkiye daha önce Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını 'savaş sebebi' olarak nitelendirmişti.

Haberde, Yunanistan'ın bu kararını müttefiklerine bildirme yükümlülüğü olmadığını iddiasına yer verildi.

'KARARNAME HAZIR'

Aynı haberde hükümete yakın bir kaynağa atıfta bulunularak cumhurbaşkanlığı kararnameleri hazır olduğu ve bunun doğrudan BM'ye sunulabileceği bilgisine yer verildi.

Türkiye ile Libya mutabakatına atıf yapılan haberlerde Atina'nın bu kararı bir koz olarak kullanabileceğinin de altı çizildi.

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KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

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Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.