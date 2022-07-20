Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul çıkışı: Türkiye için olmazsa olmazdır

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karasimailoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihalelerin 5’li çete olarak adlandırdığı 5 büyük firmaya verildiği iddialarına ilişkin, “Arkadaşlar, bu 5 büyük firma hikayesinin tamamı uydurma bir hikayedir. Bizim özelde yap-işlet-devret projelerini kastediyorlarsa, burada 30’un üzerinde firma var, burada da hiçbir kısıtlama yoktur” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karasimailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar içinde bulunan bir otelde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.



Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmasında, 183 milyar dolarlık yatırım karşısında 1 trilyon doların üzerinde ekonomiye etkisi olduğunu savunarak, “O yüzden yani 1 birim ulaştırma yatırımı yaptığınız zaman onun belli vadede, belli sürede 10 birim geri dönüşümünü sağlamış oluyoruz. Bu yaptığımız yatırımlar bize bunu gösterdi” dedi.



Bakan Karasimailoğlu’nun açılış konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Haberin Devamı

Bakan Karaismailoğlu, yol geçişlerinin devlete hiçbir maliyeti yok denmesine rağmen muhalefetin ısrarla devlete büyük maliyeti olduğuna vurgu yapmasının hatırlatılarak muhalefetin neden tatmin olmadığı sorusuna ilişkin şunları söyledi:



“Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu 6,7 milyar dolar, Malkara-Çanakkale ve Çanakkale Köprüsü 2 milyar 545 milyon avro. Bakın bunlar yapım sırasında devletten 1 kuruş çıkmadı. 1 kuruş dahi ödemedik. İşletme masraflarının hiçbirine karışmıyoruz, tamamen onlar da yükleniciye ait, o da çok ciddi bir maliyettir. Bu sefer de diyorlar ki: Yok maliyetleri çok yüksek, yok 4 köprü, 3 köprü yaparsın. Neye göre bunu söylüyorsun? Çanakkale Köprüsü’nde kullanılan demirin metresi belli, ağırlığı belli, oradaki betonun ağırlığı belli, yapım maliyeti belli, hadi çıkarın. Bugün 2 milyar 545 milyon avro Çanakkale Köprüsünün maliyeti. Siz bunu bugün ihale etseydiniz bu 3 milyar avrodan aşağıya çıkmazdı.”



“5 BÜYÜK FİRMA HİKAYESİNİN TAMAMI UYDURMA BİR HİKAYEDİR”



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yap-işlet-devret projeleri için açılan ihalelerin “5’li çete” olarak adlandırdığı 5 büyük firmanın aldığı iddialarına ilişkin Karasimailoğlu, “Arkadaşlar, bu 5 büyük firma hikayesinin tamamı uydurma bir hikayedir. Bizim özelde yap-işlet-devret projelerini kastediyorlarsa, burada 30’un üzerinde firma var, burada da hiçbir kısıtlama yoktur. Dediğim gibi Çanakkale Köprüsüne 17 firma teklif verdi. Diyelim yaklaşık 30’un üzerinde firma var, bunların da limitleri yaklaşık birbirine eşittir” dedi.

Haberin Devamı

“KANAL İSTANBUL OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”



Kanal İstanbul’un ihtiyaç olup olmadığı sorusu yönetilen Karasimailoğlu, “Kanal İstanbul’a neden ihtiyaç olduğunu küresel anketler, dünyadaki lojistik hareketlerin gelişmesi, İstanbul Boğazındaki bu hareketliliğin bundan sonraki artan trafiğe hizmet veremeyeceği ve burada geçmişte yaşanmış olan sıkıntılar, oradaki yangınlar, kazalar, onların İstanbul’a vermiş olduğu sıkıntılar, oradaki can kayıpları ve şu anda Marmara Denizi’nde haftalar süren bekleme sürelerinin azaltılması, onların çevreye, iklime vermiş olduğu zararlar var. Bunların önüne geçebilmek için, Kanal İstanbul olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi” dedi.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un ana ihalesinin ne zaman yapılacağı sorusunun yönetilmesi üzerine, “Biz öncelikle bu ulaşım yollarını, alternatif yollarını yaptıktan sonra o süreç de bir taraftan devam ediyor, çünkü orada hem yatarım programımızda bu proje var, hem oradaki bizim yine yapım teknolojileri, yapım metotları üzerinde aslında kesinleştirdiğimiz işler var ama, farklı bir gözle de yine bunun araştırması, incelmesi devam ediyor. Dünyanın bu işte tecrübeli en büyük altyapıları, deniz yapıları yapmış firmalarla da görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ İLERİDE BÜTÇEYE KAYNAK SAĞLAMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ”



Yap-işlet-devret projelerine ilişkin, ”Yani attığımız taş ürküttüğünüz kurbağaya fazlasıyla değdi” diyen Karasimailoğlu, şöyle devam etti:

“Yap-işlet-devret 37,5 milyar dolarlık yatırımı devlet bütçesinden yapsaydık, somut olarak vermem gerekirse, Tokat Havalimanını yapamayacaktım, Rize-Artvin Havalimanını yapamayacaktık. Kömürhan Köprüsünü yapamayacaktık. Çünkü bütün bütçeyi oraya ayırmamız gerekecekti. Aynı Birinci Boğaz Köprüsü’nde yapılmış olduğu gibi. O yüzden bu yap-işlet-devret projeleri ileride bütçeye kaynak sağlamak açısından önemli.”