Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'da kar ile mücadele mesajı: 4 günlük süreyi başarılı bir şekilde atlattık

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal 7 canlı yayınında gündemi değerlendirdi. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının sorunsuz şekilde geride kaldığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Kışın tamamında çok aktif bir şekilde çalışan bir kurumumuz var. 15 binin üzerinde arkadaşımız kar ile mücadelede çalışıyorlar. Marmara Bölgesi için 4 günlük meteorolojik veriler geldikten sonra hazırlıklarımızı günler öncesinden yapmıştık. 24 saat nöbet çalışma sistemine geçtik. Sıkıntı yaşanmadı. Dün yaşadığımız kısa süreli bir kazaydı. Kısa sürede kaldırdık. 4 günlük süreyi başarılı bir şekilde atlattık. Hava yollarında bazı iptaller oldu. Bazı seferler de birleştirilerek vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyacı karşılandı.

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UNKAPANI KÖPRÜSÜ

Belki bakım ile ilgili sorunları var. Kışla ilgisi yok. 80 yıllık bir köprü. Yatırımlar önemli ama bunların periyodik bakımları var. İnşallah bakıyordur belediye ama baksalar bunlar olmazdır herhalde. Tehlike arz eden bir durum. İnşallah bir daha sıkıntı yaşamayız. Okulların, devlet dairelerinin tatil olması ve uyarılar işe yaradı. Vatandaşlarımızın da dikkate alması lazım. İnşallah bu yıl için bitmiş gözüküyor kar mücadelesi.

KARADENİZ’DEKİ GEMİLER

Dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemi varsa bizim arama kurtarma merkezimizle irtibatlı. Biz onları GPS ve haritalarla takip ederiz. Sıkıntı yaşayan gemilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Konuştuğumuz 18 gemi Azak Denizi'nde, Rus limanındaydı. Savaş nedeniyle ayrılamıyorlardı. 18 gemiden hepsi limanlarından ayrıldı. Hava durumundan dolayı Karadeniz’e açılamadı. Onlarda peyderpey yola çıkıyorlar. Onların 6’sı ayçiçek yağı taşıyor. Ukrayna’daki 23 gemimizi takip ediyoruz. Tahliye talebi olan vatandaşlarımızı oradan aldık. Gemilerini terk etmek istemeyen 110 kişi bekliyor. O gemilerimizin de oradan ayrılması için çaba var. Görüşmeler iyi gidiyor.

SAVAŞ TİCARETİ NASIL ETKİLEDİ?

Olumsuz hava var tabiki. Lojistik firmalarının endişeleri var. Kuzey koridor dediğimiz Çin ile Avrupa arasındaki hatta da bir sorun var. Ülkemizin lojistik avantajları böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Çanakkale Köprüsü bu hafta açılacak. Bu projeler ülkemizi yüz yıllar boyu hizmet edecek çok kıymetli işler. Çanakkale Boğazı’nda tek alternatif vardı. Bunlar çok kıymetli işler. Her vatandaşın gurur duyacağı projeler. Saatler süren yolculuklar artık 6 dakikaya düşecek.

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Köprümüzün kıyıdan kıyıya uzaklığı 4 bin 600 metre. Ayakları 318 metre. 100 katlı bir bina adeta. Vaktinden 1,5 yıl önce bitti. Böyle büyük projeyi 4 yılda bitiriyoruz. Çelik kabloların uzunluğu 162 bin kilometre. 177 bin ton çelik kullanıldı. 2 milyar 545 milyon Euro bunun maliyeti. Yıllık ekonomiye doğrudan katkısı 400 milyon Euro.

Bütün projeler bizim projemizdir. Yatırımımızın yüzde 80'i devlet bütçesinden yapıyoruz. Yap-işlet-devret projelerini denizlerde, hava yolunda ve kara yolunda yapıyoruz. Deniz ve havada tamamen para kazanıyoruz. 3'ünü torba yaparsanız birbirlerini dengeliyorlar.

Tek ulaşım aracı feribottu. O da hava durumu müsaade ettiği sürece… Burada bir koridor açıyoruz. Bir kalbin ana damarı gibi olacak. Lojistik maliyetleri düşürecek yakıttan zamandan kazanacaksınız. Bölgenin gelişmesine çok büyük katkısı olacak. Bu tür projeleri yaptığımız yerlerdeki etki analizlerini de yapıyoruz. Muazzam gelişmeler oluyor. Bu projelerin işletme maliyetleri de çoktur. Onları da işleten firma üstlenecek. 12 yıl sonra sözleşme bitecek ondan sonra tamamen devletin olacak.

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İstanbul havalimanı dünyanın en başarılı projelerinden biridir. 25 yıl boyunca devlete 22 milyar Euro kira geliri alacaksınız. Bir de verilen yolcu garantisinin üzerinde yolcu geldiği için oradan da para alıyoruz. Bu yıl içinde 2019 yolculuklarını yakalayacağız inşallah. Sonra artarak devem edecek.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

Feribotla saatler süren yolculuk için 100 lira ödeniyor. Burada sadece araç için ücret var. Bu ücret de buraya yapılan yatırımın finansal geri dönüşüdür. Önemli bir kısmını kullanıcıdan alıyorsunuz, eğer açık kalıyorsa onu da devlet olarak karşılamak zorundasınız. Köprüde tek bir ücret var. 134 ülkede kamu özel iş birliği modeli kullanılıyor. Türkiye bunlar içinde en başarılı olanlarındandır. Bunlar kıymetli işler. Bunları yaptığımızdan yakıttan zamandan tasarrufunun yanında o bölgeye faydaları bunların çok çok üzerinde. Bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bunun sayısal karşılığı 12 bin candır.

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KANAL İSTANBUL

Lojistik koridorlar bütün dünyada oldukça gündemde olan işler. Kanal işleri dünyada yeni değil. Avrupa’da da çok yaygın. Şu anda dünyadaki toplam ticaret hacmi 12 milyar ton. 35 milyar tona çıkacak. Bizim bu hareketliliklere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Büyük bir projedir. Sazlıdere Köprüsü önemli bir akstır. Karadeniz'deki bütün ülkeler limanlarına yatırım yapıyor. Savaşla birlikte kuzey koridor darbe alacak, orta koridorun önemi artacak.

Montrö imzalandığı zaman İstanbul Boğazı'ndan 3 bin gemi geçiyordu, şu anda 40 bin civarında. Bu hareketlere yön vermek gerekiyor. Kanal İstanbul'un yapılması Montrö'yü deler veya aykırıdır diye altı olmayan şeyler söyleniyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kanal İstanbul'dan geçen gemi hem Çanakkale'den hem Marmara'dan geçecek. Biz tamamen alternatif yol yapmak ve İstanbul Boğazı'nda oluşabilecek tehlikeye çözüm üretmek istiyoruz.