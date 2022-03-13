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TOGG'dan yeni paylaşım: Başarılı sonuçlar elde etmeye devam diyoruz

#TOGG#Gemlik#Yerli Otomobil
TOGGdan yeni paylaşım: Başarılı sonuçlar elde etmeye devam diyoruz

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan zorlu kış koşullarında testlerin devam ettiğine dair yeni paylaşım yapıldı.

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda zorlu kış koşullarında test çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, " Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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TOGG, ANKARA’DA SAHNEYE ÇIKIYOR

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle buluşmasında “Fuara Türkiye’nin önde gelen markaları destek verecek. TOGG stant açarak otomobilini tanıtacak. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunun her yönüyle detaylı olarak ele alınacağı zirve oturumları gerçekleştireceğiz” dedi.

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35 SEKTÖRDE RİSK BELİRLENDİ

Yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturarak, döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için düzenlenen Fuar Ankara Ticaret Odası öncülüğünde 30-31 Mart’ta ATO Congresium’da yapılacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Birliği’nin yeşil mutabakat politikasının tüm sektörler, ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

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ASO Başkanı Özdebir de iklim değişikliği konusunda uzman bir firmayla çalışma yürüttüklerini aktararak, 35 sektörle ilgili firmaların karşılaşabileceği riskleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri çıkaracaklarını anlattı.

EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENİR

Özdebir, 2026 yılına gelindiğinde şirketlerin karbon ayak izlerinin sadece beyana değil, doğruluğunu ispat edecek onaylanmış belgelere ihtiyaç duyacağına işaret ederek, “Türkiye’de de 2026 yılına kadar uluslararası akreditasyona sahip karbon ayak izi verilerini doğrulayacak bir kuruma ihtiyacımız var” dedi. Özdebir, “AB’nin yaptırımlarından, iklim değişikliğini önlemeye yönelik belirlediği kurallardan en çok etkilenecek ülkelerden biri Türkiye. Bu konuda ilk aksiyonu sanayicilerin alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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#TOGG#Gemlik#Yerli Otomobil

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