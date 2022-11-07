Bakan Karaismailoğlu: 197 milyar dolarlık yatırım yapacağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. 183 milyar dolarlık planlı yatırım yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "2053'e kadar 197 milyar dolar yatırım yapacağız. Hangi bölgede hangi projeye ihtiyaç varsa o projeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir bölge fark etmeden yapılıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, Çam ve Sakura metrosunun bu yıl bitmeden açılacağını söyledi.

"2053'E KADAR 197 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Uzman kadrolarla şehrin sorunlarını bugünden tahmin etmek zorundasınız ki, o sorunlar yaptığınız çözümlerle ortadan çıkaracaksınız. Hem belediyelerde kazanmış olduğumuz tecrübe, hem de AK Parti kadrolarının tecrübesi sayesinde biz iyi planlamalar yaparak, önceden tespit ettiğimiz yatırımlarla vatandaşımızın sorun yaşamamasına gayret ediyoruz. Bunda da çok başarılı olduk.

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Dünyadaki kentleşme nüfusu ve ulaşım ihtiyacı artıyor. Artan sorunlara bugünden çözüm bulmamız gerekiyor. Özellikle şehirleşmenin artışıyla kentsel nüfus artacak. Kentsel hareketlilik artınca yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına olan önlemler de artıyor.

Özellikle büyükşehirlerin en önemli görevi kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi kurmak ve geliştirmektir. İstanbul'da 270 kilometre raylı sistem hattı var. Olmasaydı ulaşım ihtiyacını nasıl karşılayacaktı vatandaşlarımız. Özellikle raylı sistemler konusunda yatırım yapmak lazım.

Yaptığımız yatırımlara karşı çıkıyorlar. 1973'te Çengelköy'de eylem yaptılar. Aynı hikayeler. 1960'larda vatan caddesi yapıldığında buraya uçak mı inecek diye zihniyet. 1973'de köprü açılınca o dönemki başbakan mühendisler odasından kovuldu, köprüyü açtığı için. Hem yatırım yapıyoruz, milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz, bir taraftan muhalefetle uğraşıyoruz.

"52 İLİMİZ YÜKSEK HIZLI TRENLE BULUŞACAK"

15 Temmuz şehitler köprüsünden 200 bin araç geçiyor. Devletin planlaması gerekiyor. Çünkü devlet gelişmeleri görüyor. 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldı. 240 bin araç geçiyor. Bu da yetmedi, planlı bir şekilde yatırım yapmak zorundayız. Avrasya tüneli geldi. 60 bin araç geçiyor. Marmaray'dan geçen hafta 1 milyon 671 bin vatandaşımız kullandı. Müthiş rakamlar bunlar. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. O da yetmedi Yavuz Sultan Selim Köprüsü geldi. 120 bin araç geçiyor. Bunlar olmasaydı ne olurdu? Kitlenir kalırdık. 2053'e kadar 197 milyar dolar yatırım yapacağız. İstanbul Havalimanı dünyada transfer merkezi oldu.

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Mühendislik açısından da çok kıymetli işler yapıyoruz. Türkiye'nin doğusu batısı fark etmiyor. Hangi bölgede hangi projeye ihtiya

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ç varsa o projeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir bölge fark etmeden yapılıyor. Saatler süren yolculuklar kısalıyor. Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) sayısını artıracağız. 52 ilimiz Yüksek Hızlı Trenle buluşacak. Limanlardaki denizlerdeki yatırımlarımız çok önemli.

Yıllar önce Taksim'de Gezi olayları vardı. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen gruplar, şantiyemizi yaktı. Üçüncü köprüyü, İstanbul havalimanını yapmayın dediler. Dünyanın gıptayla baktığı İstanbul Havalimanında devletin cebinden bir kuruş çıkmadı. Üstüne milyarlarca lira gelir getirdi. Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

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Demir yolları yatırımları, 1950'lerden 2002 yılına kadar hiçbir yatırım yapılmadı. 2002 yılından sonra tüm demir yollarımızı yeniledik. 13 bin 100 kilometrelik demir yolu işletmeciliği yapıyoruz.

"YOLCU SAYISINI 30 MİLYONDAN 210 MİLYONA ÇIKARDIK"

Hava yolumuzu alt yapımızı tamamladık. 57'ye çıkardığımız havalimanı sayısı, yolcu sayısını 30 milyondan 210 milyona çıkardık. Haberleşme alt yapımızla bugünün ihtiyaçlarını karşılıyoruz ama önümüze gelecek ihtiyaç ve kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için devam ediyoruz.

Ulaştırma sektörüne yatırım yaptığınızda üretimde tam 10 kat etki sağlıyorsunuz. Milli gelire 6 kat etki sağlıyorsunuz. 183 milyar dolarlık yatırım karşılığında 1 trilyon 138 milyar dolar üretime etkimiz olmuş. 548 milyar dolar da üretime etkimiz olmuş. Bu yatırımlar sayesinde 1 milyon kişiye de istihdam sağıyoruz. Bundan sonra da büyük hedeflerimiz var. 2053 yılına kadar bütün planlamalarımızı yaptık.

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"ÇAM VE SAKURA METROSUNU BU YIL BİTMEDEN AÇACAĞIZ"

AKM-Gar-Kızılay metrosunda son aşamaya geldik.

Burada gözüken mavi hatlar ihalesi yapılmış olan, bitmesi gereken hatlardı. Ama yerinde yeller esiyor... İstanbul'da raylı sistemin tamamı 2019 öncesinin... Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız.

İBB yönetimi metroya hafriyat dökerek tarihe düştü."