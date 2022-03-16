Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün özelliklerini paylaştı

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A Haber'e konuk olan Bakan Karaismailoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu köprünün her alanında bulunan objelerin bir anlamı olduğunu ifade ederken "Mesela çelik kule ayakları 2023 metre. Bu da Cumhuriyetimizin 100.yılını simgeliyor." ifadelerini kullandı..

Köprünün zamanından 4 yıl önce açılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, projede dünyanın en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı da belirtti.Bakan Karaismailoğlu "Dünya genelinde yapılan çok özel bir proje" dedi.

MALZEMELERİN YÜZDE 90'I YERLİ İMALAT

"Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullandık. Dünyanın çevresini 4 kere dolanacak kadar halat kullandık. Projede kullanılan malzemelerin yüzde 90'ı yerli imalat."

MALİYETİ NE KADAR?

2 milyar 545 milyon Euro'ya mal oldu. Köprü 12 yıl sonra tamamen devlete geçecek.

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GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Köprüden geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız Cuma günü açıklayacak. Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak.

Dünyada 130 ülkede Yap-İşlet-Devret modeli benzeri ekonomik modeller kullanılıyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI NERESİ?

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşacak. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak.

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