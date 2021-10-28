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Bakan Ersoy: Son teknoloji kullanıldı

#Mehmet Nuri Ersoy#AKM#Akustik
Bakan Ersoy: Son teknoloji kullanıldı

Turizm Bakanı Ersoy Mehmet Nuri Ersoy, yarın açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne ilişkin en son teknoloji kullanılarak inşa edildiğini söyledi.

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Turizm Bakanı Ersoy Mehmet Nuri Ersoy Atatürk Kültür Merkezi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy inşaatın tamamlanmasının ardından yarın resmen açılacak olan AKM'ye yönelik olarak "2 katlı, 480 m2 alan sahip 360 m2 ana alan, 120 m2 asma kat. Bütün bu kompleks için harcadığımız toplam maliyet yaklaşık 2 milyar TL. En son teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyanın sahne teknolojileri konusunda en ileri olan firması ile anlaştık. m2 alan olarak da dünyadaki ölçekleri ile hemen hemen aynı, büyük bir mekanı, kıyaslanamayacak kadar uygun şartlarla mal ettik. Bu da pandemi koşullarında çok önemli bir başarı. Muazzam bir eser hayat bulmuş olacak. Kültür ve sanat adına her arayışa cevap verebilecek." dedi.

Bakan Ersoy "Dünyandaki örnekleri inceleyerek yeni bir işletme modeli kurguladık. Dünyada markalaşmış isimlerden bir sanat kurulu oluşturuyoruz. Buradaki gösterilere bu komisyon karar verecek. Sadece 2 salondan ibaret değil. 7 gün 24 saat yaşayacak bir sanat merkezi. Kompleksten bahsediyoruz. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin son halkası. 64 ayrı noktada etkinlikler 29 Ekim'de başlıyor.3 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Aşama aşama hepsini hizmete almaya başladık. 17 gün boyunca 1000'den fazla sanatçının katılımı, 64 ayrı noktada yüzlerce etkinlikle sanatı sanatseverlerle bir araya getireceğiz." açıklamasını yaptı.

EN SON TEKNOLOJİ İLE YAPILDI

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Ersoy "2040 kişilik en büyük salonumuzda akustik için çok büyük yatırım yapıldı. Tüm testlerden başarıyla geçti. Tüm salonların akustik testleri uluslararası test merkezleri tarafından yapıldı. En son teknolojiyle yapılmış bir kültür merkezi. Beyoğlu Kültür Yolu uygulamasını vatandaşlarımızın indirmesini tavsiye ediyorum" yorumunda bulundu.

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#Mehmet Nuri Ersoy#AKM#Akustik

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