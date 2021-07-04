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Ekonomi
Haber Giriş: 04.07.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Bakan duyurdu! Yarın hesaplara yatacak

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Bakan duyurdu! Yarın hesaplara yatacak

Bakan Bilgin, "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Yürürlüğe girdi... Dikkat: Veri tabanına kayıt olun
Yürürlüğe girdi... Dikkat: Veri tabanına kayıt olun

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

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