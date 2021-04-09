Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı

Bombus arısı için 13 bin 161 bin üreticiye 9 milyon 802 bin 740 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 1309 üreticiye 8 milyon 338 bin 44 lira ödeneceğini ifade eden Pakdemirli, "Çay budama masrafı (ocak ayı) için de 4 milyon 518 bin 559 lira olmak üzere toplamda 22 milyon 659 bin 343 lira destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.