Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı
Tarımsal destek ödeme tarihleri milyonlarca çiftçinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 22 milyon 659 bin 343 liralık tarımsal destek ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. 9 milyon 802 bin 740 TL, Bombus Arısı için 13 bin 161 bin üreticiye ödenecek. Mazot gübre desteğinin son ödemelerinin ise 9 Nisan'da yapılacağı bildirilmişti. Tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı e devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte, çiftçilerin merak ettiği tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı ve çiftçi mazot, gübre desteği e devlet sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çiftçiye mazot, gübre desteği ve tarımsal destek ödemeleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye destek ödemeleri için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi. " Toplamda 22.659.343 TL Destek Ödemesi yapacağız. "diyen Bakan Pakdemirli ödemelerin saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.
2
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, 9 Nisan tarihinde saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
3
Bombus arısı için 13 bin 161 bin üreticiye 9 milyon 802 bin 740 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 1309 üreticiye 8 milyon 338 bin 44 lira ödeneceğini ifade eden Pakdemirli, "Çay budama masrafı (ocak ayı) için de 4 milyon 518 bin 559 lira olmak üzere toplamda 22 milyon 659 bin 343 lira destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
4
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz haftalarda ödemeler için açıklama yapmıştı. Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" demişti.
Pakdemirli ayrıca, çiftçiye, mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili, şöyle konuştu:
6
"Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız. TC kimlik numaralarının son hanesi 8 ve 6 olanlar ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlar yarın itibariyle saat 18’den sonra, TC kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan’da 18.00’den sonra, TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan saat 18.00’den sonra ödemelerini alacaklar. Çiftçimize ve üretimize hayırlı olsun."