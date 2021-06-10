Gündem Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 08:21 | 10 Haziran 2021 - 08:42

Hibe desteği ödemesi ne zaman yatacak? Esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe ödemesi için tarih belli oldu!

Hibe desteği ödemesi ne zaman yapılacak sorusu başvuru işlemlerini tamamlayanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Online olarak destek başvurusunu yapan esnaflara, bulundukları gruplara göre 3 bin ya da 5 bin TL ödeme yapılacak. Hibe desteği başvuruları 23 Haziran'a kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden alınacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceği açıklanmıştı. Peki, hibe desteği ödemesi ne zaman yatacak? İşte, esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.