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Bakan Dönmez'den tarihi paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Dönmez#Karadeniz#Doğal Gaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 16:44

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, “Enerji bağımsızlığımızın ateşi” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkali-10 kuyusunda görev yapan Kanuni Sondaj Gemisi’nde Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

 

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#Fatih Dönmez#Karadeniz#Doğal Gaz

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