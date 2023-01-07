Bakan Dönmez'den tarihi paylaşım

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, “Enerji bağımsızlığımızın ateşi” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkali-10 kuyusunda görev yapan Kanuni Sondaj Gemisi’nde Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.
Enerji bağımsızlığımızın ateşi 🇹🇷— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 7, 2023
🔥 Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüler
📍 Türkali-10 kuyusunda
🚢 Kanuni Sondaj Gemisi’nden pic.twitter.com/oLWCl1Oq0g