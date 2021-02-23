Bakan Dönmez: Rüzgarımız rekorlarla esiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgar enerjisine yönelik Twitter'dan mesaj yayımladı. Dönmez "Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin %10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üretilen elektriğin yüzde 10.7'sinin rüzgar enerjisinden elde edildiğini belirtti.
Bakan Dönmez Twitter'dan yaptığı açıklamada "2021’de de rüzgârımız rekorlarla esiyor. Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda %10’u geçti. Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin %10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik." dedi.
2021’de de rüzgârımız rekorlarla esiyor.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 23, 2021
Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda %10’u geçti.
Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin %10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik. 🍃⚡ pic.twitter.com/drObvYTtHS