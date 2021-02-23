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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.02.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Rüzgarımız rekorlarla esiyor

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Bakan Dönmez: Rüzgarımız rekorlarla esiyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgar enerjisine yönelik Twitter'dan mesaj yayımladı. Dönmez "Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin %10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik" dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üretilen elektriğin yüzde 10.7'sinin rüzgar enerjisinden elde edildiğini belirtti.

Bakan Dönmez Twitter'dan yaptığı açıklamada "2021’de de rüzgârımız rekorlarla esiyor. Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda %10’u geçti. Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin %10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik." dedi.

 

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