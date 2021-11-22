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Bakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması

#11.Türkiye Enerji Zirvesi#Enerji Verimliliği#Bakan Dönmez
Bakan Dönmezden kış saati açıklaması

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 11.Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. Bakan Dönmez, "Kış saati uygulaması ile ilgili düzenlemenin başlamasından bu yana 6,82 milyar kilowatt saat, 6 milyar TL tasarruf sağlandı" açıklamasında bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, küresel enerji piyasalarında özellikle fiyat anlamında büyük değişim yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin bu süreçte en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık. Geçtiğimiz hafta faturalardaki TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırıldığı açıklandı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira olacak." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını ifade etti.

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Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının da 2019 ve 2020'de yüzde 42'nin üzerine çıktığını dile getiren Dönmez, 2023 hedefine şimdiden ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

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"Temmuzda Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve rezervuar-3 testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu hafta Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamladık. Yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah."

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Dördüncü sondaj gemisinin de 2022'nin bahar aylarında Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Dönmez, "4. gemimiz çift kule tasarımına, sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyete sahip. Yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli şekilde çalışıyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI

Türkiye'de kış saati uygulamasına 2016'da başlandığını hatırlatan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını bildirdi.

Dönmez, bu tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu belirterek, "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi." dedi.

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GELECEĞİN EN ÖNEMLİ İKİ KONUSU ELEKTRİKLİ ARAÇ VE KARBON FİYATLAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da Türkiye'nin Paris Anlaşması'na uyum sürecinde 2053'e yönelik net sıfır emisyon hedefi belirlediğini anımsatarak, "Net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımların atılması, sürecin etkin ve adaletle yönetilmesi elzem. Bu kapsamda, önümüzdeki döneme ilişkin iki konuyu önemli görüyorum." dedi.

Bunlardan ilkinin Türkiye'nin yarım yüzyıldır hayalini kurduğu yerli ve milli otomobilinin 2022'nin sonunda üretim bandından inmesi olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

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"Elektrikli araçların yaygınlaşması, yeterli şarj altyapısının varlığına, şarj hizmetinin ülke sathında sunulabiliyor olmasına bağlıdır. Bu kapsamda TBMM'ye sunulan önerinin kısa sürede yasalaşmasını diliyorum. EPDK olarak, yasa taslağını esas alarak ikincil mevzuat çalışmalarını da planlamış bulunuyoruz. Ekonomimiz açısından elektrikli araçlar kadar önemli gördüğüm bir diğer konu ise karbon fiyatlaması. Önümüzdeki ocak ayında toplanacak iklim şurası sonrasında ülkemizin karbon azaltımına ilişkin yol haritası daha da belirginleşip karbon fiyatlamasına ilişkin esaslar olgunlaştığında, EPDK kendi üzerine düşeni basiretle yerine getirmeye hazır. Karbon fiyatlamasında Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin görevlendirilmesi halinde, karbon piyasasının EPDK'nin gözetiminde en kısa sürede işletmeye hazır hale getirileceğini vurgulamak isterim."

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Yılmaz, enerji sektörü için dijitalleşmenin hayati önem taşıdığını ve sektörün dijitalleşmesinin büyüme ve istihdama önemli katkı sunacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde sektörümüzle elbirliği içinde geliştirdiğimiz milli akıllı sayaç sistemleri projemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Kısa adı MASS olan bu proje ile harcadığımız enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, bu enerjinin en verimli ve en kısa yoldan müşterilerin hizmetine nasıl sunulacağı hususunda önemli bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahale veya sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketlerine ileterek yönlendirme yapabilen bir mobil uygulama sistemini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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#11.Türkiye Enerji Zirvesi#Enerji Verimliliği#Bakan Dönmez

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