Altın fiyatlarında neler oluyor? Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Kırmızı alarm Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durumKırmızı alarm! Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Tarih belli olduSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Tarih belli oldu#Meteoroloji
Önce kimse anlam veremedi, sonra işler tersine döndü Olağanüstü, kahraman...Önce kimse anlam veremedi, sonra işler tersine döndü! "Olağanüstü, kahraman..."#Fenerbahçe
Şehit kızı artık komando Türkiye onu 17 sene önce bu fotoğrafla tanımıştı...Şehit kızı artık komando! Türkiye onu 17 sene önce bu fotoğrafla tanımıştı...#Şehit
Asgari ücret masada İşte kritik Kabinede öne çıkan başlıklarAsgari ücret masada! İşte kritik Kabine'de öne çıkan başlıklar#Kabine
Yaşadıkları Türkiyenin kanını dondurmuştu Ayşegülden acı haberYaşadıkları Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Ayşegül'den acı haber#Cinsel İstismar
ABDde noel geçidi kana bulandı Bir araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar varABD'de noel geçidi kana bulandı! Bir araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var#Wisconsin
Talibandan pes dedirten adım... Yeni yasak Bir gecede her şey değiştiTaliban'dan 'pes' dedirten adım... Yeni yasak! Bir gecede her şey değişti#Taliban
Altın fiyatlarında neler oluyor Piyasalar tutanaklarına odaklandıAltın fiyatlarında neler oluyor? Piyasalar tutanaklarına odaklandı#Altın
Ümit Karandan maç sonu Mesut Özile tepki Bu saygısızlığa gerek yoktuÜmit Karan'dan maç sonu Mesut Özil'e tepki! "Bu saygısızlığa gerek yoktu!"#Galatasaray
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler... 18 Mart 2022de hizmeye girecekBölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler... 18 Mart 2022'de hizmeye girecek#Çanakkale
Derbi öncesi bileti kesilmişti, şimdi kurtarıcı olduDerbi öncesi bileti kesilmişti, şimdi kurtarıcı oldu!#Fenerbahçe
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Bir operasyon geçirdiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Bir operasyon geçirdi'#Kadir İnanır
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu stratejisiKılıçdaroğlu’nun İmamoğlu stratejisi#Kılıçdaroğlu
Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdiÜnlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdi#Çetin Altay
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatlarında neler oluyor? Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında neler oluyor Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Ons altın fiyatları 1800 ile 1870 dolar bandına sıkıştı. Yukarı yönlü hareket denemelerine satış baskısı altında kalan ons altın, Fed tutanaklarının açıklanmasını bekliyor.

Haberin Devamı

Altın fiyatları sakin seyre yöneldi. Uzun süredir 1800 dolar ile 1870 dolar arasında gidip gelen ons altın ABD Merkez Bankası Fed'in toplantı tutanaklarındaki ifadelerle yeni yön arayışına girecek.

Küresel bazda enflasyonun büyük yükseliş göstermesi yatırımcıları altın tarafına çekti. Fed'in tahvil alım programını azaltması ve faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler nedeniyle altında düşüş beklentisi kısmen boşa çıktı.

Gözden Kaçmasın

Asgari ücret için gözler kabinedeAsgari ücret için gözler kabinedeHaberi Görüntüle

Fed'in 2023 yılından itibaren faiz artırımı yapabileceği beklentisi artarken merkez bankaları da yükselen enflasyonu frenlemek için yeni enstrümanlar ortaya koymaya çalışıyor.

Gözden Kaçmasın

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçelerBölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçelerHaberi Görüntüle

ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Ons altın Fed'den gelecek sinyalleri beklemeye alırken haftaya sakin başlangıç yaptı. Ons altın haftaya 1846 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1839 dolar, en yüksek 1849 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:10 itibarıyla ons altın 1848 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR SERİSİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Haberin Devamı

Gram altın fiyatları son 12 gündür rekor serisini sürdürüyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz 679.4 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın haftaya 665.8 liradan başladı. En düşük 657.8 lira, en yüksek de 657.8 lira seviyesini gördü. Saat 08:10 itibarıyla gram altın 662.6 liradan alıcı buluyor.

Gözden Kaçmasın

Organik girişimle markasını kurduOrganik girişimle markasını kurduHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdi

Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdi

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz