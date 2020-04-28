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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.04.2020 - 10:02,Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Karantina süresi 72 saate düştü

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Bakan açıkladı! Karantina süresi 72 saate düştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet  Başkanı Putin'le geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, Rus tarafın  ticari amaçla yük getiren şoförlere ilişkin karantina süresinin indirilmesine yönelik talepte bulunduğunu belirterek, “Yayınladığımız  genelge ile Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya’dan Türkiye’ye yük getiren şoförlere uygulanan 14 günlük karantina süresi,  şoförlerin araçtan inmemeleri ve belirlenen kurallara uyarak 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri haline uygulanmayacak. Söz konusu  araçlar araç takip sistemi ile takip edilecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, hükümet olarak Yeni Tip Koronavirüs (Covid - 19) tedbirleri kapsamında bir yandan  hastalığın kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterirken, diğer  yandan da ekonominin salgın sürecinden en az zararla etkilenmesi için  çalıştıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le geçen hafta yaptığı telefon  görüşmesinde, ticari amaçla yük getiren şoförlere ilişkin 14 günlük  karantina süresinin indirilmesi konusunun masaya yatırıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, söz konusu görüşmenin ardından Rusya Ulaştırma
Bakanı ve Kazakistan Altyapı Bakanı başta olmak üzere ilgili Bakanlarla görüşmeleri yaptıklarını açıkladı. 14 günlük karantina  süresini 72 saate indirecek şekilde mutabakata varıldığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, konuyla ilgili genelgenin yayınlandığını  açıkladı. Karaismailoğlu, yayınlanan genelge ile Rusya ve Kazakistan  başta olmak üzere Orta Asya’dan gelen yabancı ve Türk uyruklu araç  şoförlerine, Türkiye’ye girişlerinden itibaren en geç 72 saat  içerisinde ülkeden tekrar çıkış yapmaları ve belirlenen kurallara  uymaları halinde 14 günlük karantina süresinin uygulanmayacağını  anlattı. Karaismailoğlu, “Genelgeye göre ülke içinde bulunduğu 72  saatlik süre içerisinde, solunum sistemi enfeksiyon belirti ve  bulguları geliştiğinde, en yakın sağlık kuruluşuna maske ile  başvuracağını taahhüt edecektir. Türk şoförlerimiz ise 72 saat  içerisinde çıkış yapmayacaklarını beyan etmeleri halinde,  ikametgâhlarında 14 günlük ev karantinasında kalacaktır” dedi.

ZORUNLU OLMADIKÇA DURAKLAMA YAPILMAYACAK

Koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolünün sağlık  birimlerince yapılacağını belirten Karaismailoğlu, Koronavirüse  ilişkin semptomların görüldüğü kişilere geçiş izninin ise  verilmeyeceğini söyledi. Giriş yapan tüm araçların ve  kişilerin  dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasına devam edileceğini ifade eden Karaismailoğlu, yurda giren şoförler ihtiyaç görülmesi halinde devlet  tarafından belirlenen mola yerlerine uğrayabileceğini, söz konusu  araçların İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerce ve araç takip sistemi  ile takip edileceğini söyledi. Karaismailoğlu, Türk ve yabancı  şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin  alınacağını, şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme  yapmalarının yasak olduğunun altını çizdi.

Bakan açıkladı Karantina süresi 72 saate düştü


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