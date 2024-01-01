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Bakan açıkladı: 1500 personel alınacak

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#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Personel
Bakan açıkladı: 1500 personel alınacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 13:26

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alacaklarını duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun" dedi. 

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#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Personel

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