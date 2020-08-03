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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 07:15,Son Güncelleme:

BAE'nin nükleer santrali faaliyete geçti

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BAE'nin nükleer santrali faaliyete geçti
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 4 nükleer reaktörden birinin faaliyete geçtiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yakıt dolumu ve kapsamlı testlerin ardından başarılı bir şekilde operasyonu tamamladı." ifadelerini kullandı.

Maktum, hedeflerinin reaktörlerin tamamının tam kapasiteyle faaliyete geçmesi olduğunu böylece ülkedeki elektrik ihtiyacının yüzde 25'inin karşılanabileceğini aktardı.

"Barakah" reaktörünün faaliyete geçmesiyle 9 milyonluk bir nüfusa sahip BAE, nükleer enerji ile elektrik üreten ilk Arap ülkesi oldu.
BAE, 2023'e kadar Barakah'ın da yer aldığı 4 reaktöre sahibi olmayı planlıyor. Reaktörlerin toplam maliyetinin 25 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor.

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