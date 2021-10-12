Azerbaycan’la imzalar atıldı! İki yıllık çalışma programı...

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ve Kafkas İslam Ordusu'nun şehitlerinin ebedi mekanı Türk ve Azerbaycan Şehitliğini ziyaret etti.

Bakam Kurum, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.

İki ülkenin çevre alanındaki işbirliğini artıracak "Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması Hakkında İki Yıllık Çalışma Programı’’nın imzalanmasından sonra Bakan Kurum, “Sanayi atıkları, atık su arıtma ve kanalizasyon gibi konularda önceki iş birlikteliklerimizin yanı sıra yeni mutabakatlarla; iklim değişikliğiyle mücadele, şehircilik ve Bakanlığımızı ilgilendiren her alanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.