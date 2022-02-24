Aynı ürüne iki ayrı KDV nasıl olacak

Haberin Devamı

Bu durumda pastaneden börek alındığında KDV yüzde 1, oturarak yenildiğinde KDV yüzde 8 olacak. GİB’in internet sitesinde, paket servis ile alınan yeme-içme hizmetlerinin gıda teslimi sayılıp sayılmayacağı sorusuna, “Yeme içme hizmeti veren işletmelerin paket servis (on-line, mobil yemek sipariş siteleri dahil) şeklinde verdikleri hizmetler ile catering, tabldot servis gibi adlarla verdikleri yeme içme hizmetleri, yüzde 8 oranında KDV’ye tabi olup, bu hizmetlerin gıda teslimi sayılması mümkün değildir” denildi.

Balık gibi bazı gıda maddelerini hem çiğ olarak hem de pişirerek satan işletmelerde uygulanması gereken KDV oranı sorusuna ise, kararla çiğ balıkların toptan, perakende ayrımı kaldırılarak yüzde 1 KDV’ye tabi tutulmasının sağlandığı hatırlatıldı. Gelir İdaresi, buna karşılık işyerinde müşterilerin masasına ve evlere pişirilerek balık servisi yapılarak gerçekleştirilen hizmetler ile ekmek arası balık satışlarının ise yüzde 8 KDV’ye tabi tutulduğunu bildirdi. GİB’in bir başka soruya verdiği yanıta göre; lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler tarafından yerinde sunulan (ayakta sunulması dahil) yeme-içme hizmetleri, yüzde 8 KDV’ye tabi bulunuyor. Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerlerde verilen söz konusu hizmetler ise yüzde 18 KDV’ye tabi.