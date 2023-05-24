AYM karar verdi! Pandemide kesilen idari para cezaları iade edilecek

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Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin kesilen idari para cezaları iade edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, AYM'ye itirazda bulunan İzmir 4. İdare Mahkemesi, Covid-19 pandemi döneminde uygulanan idari para cezalarının iade edilemeyeceğine ilişkin kuralı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ettirdi.

Böylece Covid-19 döneminde kesilen idari para cezalarını ödeyenler ödedikleri tutarları geri iade alacak.

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İŞTE HÜKÜM

Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE oyçokluğyula karar verdi.

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CEZALAR İPTAL OLMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silinmişti.

İdari para cezasını ödemeyenler için vergi daireleri herhangi bir takipte bulunmayıp cezaları otomatik olarak silme kararı almıştı.