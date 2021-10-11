Ayakkabıyı katladı dünyaya açıldı

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Kadınlar için şıklığın en önemli parçalarından biri topuklu ayakkabılar olsa da, belli bir süre sonra konfor isteği ağır basar. Bu nedenle birçok kadın ayağında topuklu, yanında yedek bir babetle yola çıkar. İşte bu ihtiyaç Özlem Kurt’a ilham verdi ve onun serüveni başladı. Eternal ve Rollbab Ayakkabı markalarının kurucusu Özlem Kurt ile girişim hikâyesini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.

VAR OLMAYAN BİR ÜRÜN

Girişim öyküsünün temelinde inovatif bir iş fikri olduğunu belirten Kurt, “Kadınların günlük hayattaki ihtiyaçlarından yola çıktım. 360 derece katlanabilir yumuşak bir babet ve buna uyumlu bir çanta ürettik. Çantayı da gerektiğinde büyüyecek şekilde tasarladık. Var olmayan bir ürünü piyasaya sunduğumuz içinde kolayca ayrıştık ve ilgi gördük. Önce online kanaldan başladığımız satışlarımız kısa sürede artış gösterdi” dedi. Rollbab markasının vegan ve katlanabilir ürünlere odaklı olduğunu belirten Kurt, ikinci markaları Eternal ile de Türk derisi ile üretim yaptıklarını söyledi.

GÜNDE 1000 ÇİFT ÜRETİM

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2014 yılında kurdukları markaları için önce atölyelerde üretim yaptırdıklarını belirten Kurt, zaman içinde artan taleple birlikte İstanbul İkitelli’de üretim tesislerini kurduklarını dile getirdi. Atölye döneminde 50 çift olan günlük üretimin bugün yaklaşık 1000 çifte yükseldiğini belirten Kurt, doğrudan 55, dolaylı olarak yaklaşık 150 kişiye istihdam sağladıklarını da ekledi.





Toplam üretimlerinde ihracatın payının yüzde 50’yi geçtiğini belirten Özlem Kurt, 33’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi. Hem üretim kapasitesi hem de ciro bazında her yıl 2 kat büyümeye imza attıklarını belirten Kurt, “Bundan sonra hedefiniz ne?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Dünyada bilinen bir Türk markası olmak hedefimiz. Tüm ülkelerde kadınların ayaklarında olmak istiyoruz.”

MAĞAZALARA GİRİYOR

Her iki markasını hem kendi sitesi hem de e-ticaret siteleri üzerinden nihai tüketici ile buluşturan şirket mağazalara da giriyor. Bu ay sonudan zincir bir perakande markasının 11 mağazasında olacaklarını belirten Kurt, “Önümüzdeki dönemde franchise vermeyi de planlıyoruz” dedi. Erkek egemen sektörde kadın bakışı ile fark yaratmayı hedefleyen marka bugün son tüketiciye satış yaparken, firmalara özel koleksiyon hazırlayıp üretme yönünde de hizmet veriyor.

'TREND MERKEZİ TÜRKİYE OLABİLİR'

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"Ayakkabı sektöründe Türkiye geleceğin lideri olacak” diyen Özlem Kurt şöyle devam etti: “Çin’e olan talep pandemiden sonra değişti. Türkiye bu alanda krizi fırsata çevirdi. Salgın süreci her ülkede her sektör için zorluklar getirse de Türk iş dünyası hızlı dönüşebilen yapısı ile fırsatı yakaladı. Dünyada ‘Türk derisi’ diye bir tabir var. Kendi derisini kendi üreten Türkiye üretim kapasitesi ile Çin’le, tasarım gücüyle de İtalya ile yarışabilir durumda. Yeni dönemde Türkiye’nin dünyanın ayakkabı üretiminde ve tasarımında önemli roller oynayacağı bir ülke konumuna gelmesi için çalışacağız. Yakın dönemde ayakkabıda dünyanın trend merkezi Türkiye olabilir. Sektör olarak hedeflere ulaşmak için sanayileşmeye ve devlet desteğine de ihtiyacımız var."