Avrupalılar bağışıklıkları için Türk çuprası yiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünleri ihracatının şubat ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 99 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Türk balığı Avrupa ülkelerinde ve dünyanın dört bir yanında 'Premium' ürün olarak rağbet görüyor. Ürünlerimizin yüzde 80'e yakını AB ülkelerinde tüketiliyor. Salgın döneminde balığa talep yurt dışında da arttı. Avrupalılar bağışıklık sistemini güçlendirmek için Türk çipurası talep ediyor." bilgisini verdi.



Kızıltan AA muhabirine su ürünleri sektörünün şubat ayı ihracat performansını değerlendirdi.



Türkiye geneli su ürünleri ihracatının 2021 yılının ocak-şubat döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artışla 200 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Kızıltan, "Miktar olarak baktığımızda ise 2021 yılında yüzde 8 artışla 37 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bu da ihracat birim fiyatlarımızı yani katma değerimizi de geçen senenin aynı dönemine göre artırdığımızı gösteriyor. 2021 yılının 1-28 Şubat döneminde ise bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 99 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir." dedi.



2021 Ocak-Şubat döneminde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin sırasıyla, 28 milyon dolarla Rusya, 25 milyon dolarla İtalya, 19,9 milyon dolarla Japonya, 19,3 milyon dolarla Hollanda ve 17 milyon dolarla İngiltere olduğunu aktaran Kızıltan, şöyle konuştu:

"2021 yılı şubat döneminde ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla, 12,5 milyon dolarla Rusya, 12,2 milyon dolarla İtalya, 10,2 milyon dolarla Japonya, 9,7 milyon dolarla İngiltere, 8 milyon dolarla Yunanistan’dır. Şubat ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen su ürünü, 64 milyon dolar ile toplam su ürünleri ihracatının yüzde 32’sini oluşturan en güzel sofraların vazgeçilmesi, 'denizlerin kralı' levrektir. En fazla ihracatı yapılan diğer su ürünleri ise 53 milyon dolar ile çipura, 37 milyon dolarla alabalık ve 20 milyon dolarla orkinos"



"HONG KONG’A DENİZ PATLICANI İHRACATINDA ARTIŞ VAR"



Kızıltan alabalık ihracatında 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 63 artış yaşandığını belirterek, bu pazarda Rusya'nın öne çıktığını söyledi.



Ocak-şubat döneminde Hong Kong’a toplam su ürünleri ihracatında yüzde 65 artış yaşandığını aktaran Kızıltan, "Hong Kong’a denniz patlıcanı ihracatında artış var." bilgisini verdi.



Su ürünleri ihracatında 2020 yılında 1 milyar 53 milyon dolar rakamına ulaştığını anımsatan Kızıltan, şöyle konuştu:



"Su ürünlerinde 2021 yılı hedefimiz yaklaşık yüzde 10’luk bir artış sağlayarak 1 milyar 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek. Sektör olarak pandemiden önce özellikle dünyanın dört yanında düzenlenen fuar ve heyet katılımları ile birlikte farklı tanıtım projeleri ile sektörümüzün yurtdışında tanıtımını gerçekleştiriyorduk. Pandemi ile söz konusu organizasyonlar iptal olunca sanal fuar ve heyetler aracılığı ile üyelerimizi yurtdışındaki alıcılar ile buluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz.



ABD’ye yönelik yürüttüğümüz Turquality projemiz kapsamında Las Vegas Üniversitesi Aşçılık bölümü ile Türk su ürünlerini tanıtan hibrit bir tadım etkinliği gerçekleştirdik. Amerika Aşçılar Federasyonu ACF (American Culinary Federation) Las Vegas Bölümü Yönetim Kurulu üyesi Lucio Arancibia (CEC AAC), Mutfak Bölümü eğitmeni Mark Sandoval ve bölüm başkanı Prof. Dr. Joseph Lema’nın da katılım gösterdiği etkinlikte, Şef Noe Banuelos tarafından Türk gıda ürünleri ile Amerikalı tüketicilerin damak tadına uygun olarak geliştirilen ve önemli bir sağlık trendi olan Akdeniz diyetinin karakteristiğini yansıtan menüler sektör temsilcilerinin beğenisine sunularak, Türk su ürünlerinin tanıtımı yaptık. Bu çerçevede ABD’nin değişik bölgelerinde tanıtım yapmanın gururunu yaşıyoruz."



Kızıltan, su ürünleri sektörünü hedef pazarlarda tanıtmak amacıyla bir imaj filmi çektirdiklerini ifade ederek bu filmin birçok mecrada yayınlanmasını sağladıklarını kaydetti.



RUSYA'YA İHRACAT BELGESİ BAŞVURULARI SÜRÜNCEMEDE



Kovid-19 salgınına rağmen Kasım 2020’de Çin’de gerçekleşen Çin İthalat Fuarı, Dubai’de gerçekleşen Gulfood'a milli katılım organizasyonlarını gerçekleştirdikleri anlatan Kızıltan, mart ayında Japonya’da fiziki olarak gerçekleşecek Foodex Japan fuarında sektörü tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.



Türkiye'nin Rusya’ya yalnızca, Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Merkezi (FSVPS- Rosselkhoznadzor) tarafından ilan edilen ve Rusya Federasyonu’na ihracat izni bulunan su ürünleri firmaları tarafından ihracat yapılabildiğini belirten Kızıltan, Rusya’ya ihracat izni bulunmayan su ürünleri tesislerinin de izin için başvuru süreçlerindeki prosedürlerin uzunluğu nedeniyle yıllardır izin almayı beklediğini kaydetti.



Kızıltan şöyle konuştu:



"Rusya'ya ihracat belgesi başvuru süreçlerinin uzaması nedeniyle sektörümüzün yalnızca 2020 yılındaki kaybı yaklaşık 100 milyon dolar. Bu nedenle, ülkemizden Rusya’ya ihracat izni almayı bekleyen firmalarımızın izin/onay süreçlerinin bir an önce tamamlanabilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi (CNCA) tarafından, ülkemizden Çin'e yapılan su ürünleri ihracatında yalnızca orkinos ve alabalık türleri için sertifika düzenlenmekte. Ülkemiz ihracatında önemli yer tutan levrek ve çipura için de CNCA sertifikası düzenlenebilmesi sektörümüz açısından önem taşıyor."



"AVRUPALILAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN TÜRK ÇİPURASI TALEP EDİYOR"



TİM Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sektörde salgın döneminde üretimin aksamadan devam ettiğini belirterek, tüketimin hem iç piyasada hem de dış piyasada arttığını söyledi.



Kızıltan değerlendirmesini şöyle tamamladı:



"İç piyasada tüketim salgınla arttı. Özellikle levrek ve çipuraya yoğun talep oldu. Türk balığı Avrupa ülkelerinde ve dünyanın dört bir yanında 'Premium' ürün olarak büyük rağbet görüyor. Ürünlerimizin yüzde 80'e yakını AB ülkelerinde tüketiliyor. Dünyanın önde gelen restoranlarında Türk levreği, çipurası mutlaka yer alıyor, talep görüyor. Salgın döneminde balığa talep yurt dışında da arttı. Avrupalılar bağışıklık sistemini güçlendirmek için Türk çipurası talep ediyor. Bu da mutluluk verici."