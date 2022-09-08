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Avrupa'da gaz krizi! Doğal gaz için karne mi geliyor?

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#Avrupa#Doğal Gaz#Lagarde
Avrupada gaz krizi Doğal gaz için karne mi geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 16:48

Avrupa doğal gazsız bir kış geçirmeye yaklaşırken AMB Başkanı Lagarde, faiz artırımı açıklamasının ardından karanlık tablo çizdi. Büyümenin 2023 yılı için de aşağı yönlü riskler barındırdığını belirten Lagarde, enerji alanında gaz karnesinin gelmesinin olası olduğunu ifade etti.

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Avrupa’da doğal gaz sorunu enflasyon sorununun önüne geçmeye başladı. Kışın yaklaşmasıyla birlikte Rusya, Kuzey Akım 1 boru hattının arıza nedeniyle devre dışı kalmasını duyurmasının ardından Avrupa’da dengeler iyice bozulmaya başladı. AMB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa’da gaz karnesi uygulamasının başlayabileceğinin sinyallerini verdi. Lagarde, AMB’nin 24 yılın en yüksek faiz artışını açıklamasının ardından yaptığı açıklamada doğal gaz krizine ilişkin önemli ipuçları verdi.

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AB’DE TASARRUFLAR BAŞLADI

Avrupa’da enerji tasarrufuna yönelik tedbirler artarken doğal gaz tedariği de durma noktasına geldi. Doğal gaz depolarını dolduramayan AB ülkeleri kış aylarında ne yapacağı bilinmezken hem ekonomik hem de sosyolojik etkileri tartışılır oldu. AB Komisyonu tasarruflarla beraber yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

RUSYA'YI KIZDIRMAYA BAŞLADILAR

AB Komisyonu'nun, Rus gazına tavan fiyat sınırlaması getirmeye çalışması Rusya'nın tepkisini çekerken AB'nin doğal gaza ihtiyaç duyduğu halde Rusya'ya karşı yaptırımları devam ettirmesi de başka bir çelişki olarak öne çıkıyor.

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LAGARDE DOĞAL GAZ KRİZİNİN SONUNU ‘KARANLIK’ OLARAK BETİMLEDİ

AMB Başkanı Lagarde “Büyümeye yönelik riskler kısa vadede aşağı yönlüler. Büyüme için aşağı yönlü senaryo negatif 2023 büyümesini içeriyor. Aşağı yönlü senaryo gaz karnesi bekliyor. Aşağı yönlü senaryo gerçekten karanlık” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da gaz krizinin baş göstermesiyle ve tedarik zincirlerinin kısa vadede yeterli doğal gaz sağlayamayacak olmasından dolayı Lagarde, AB halkının doğal gaz karnesine bağlanabileceğinin sinyallerini verdi.

DOĞAL GAZDA TEKNİK SORUNLAR OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR

Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz tedariği sağlayan Kuzey Akım 1 hattında meydana gelen arıza nedeniyle Rus tarafından doğal gaz akışı kesilmişti. Rusya, Siemens’in arızayı tamir edip, doğal gaz boru hattını tekrar aktif hale getirmesini beklediğini açıklamıştı. Rusya, doğal gaz kesintisinin siyasi değil, teknik arızadan kaynaklandığını duyurmuştu.

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#Avrupa#Doğal Gaz#Lagarde

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