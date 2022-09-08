Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

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Piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. AMB faizi 75 baz puan artırarak yüzde 0,50'den yüzde 1,25'e yükseltti. Bu oran 24 yılın en yüksek faiz artışı olarak kayıtlara geçti.



Fed'in faiz hamleleri karşısında geri kalmamak ve euronun değerini korumak isteyen AMB, enflasyonu dizginlemek için de faizi artırdı.

EURO/DOLAR PARİTESİ 20 YILIN DİBİNİ GÖRMÜŞTÜ

Euro/dolar paritesi uzun yıllardır görülmeyen hareketleri gerçekleştirmeye başladı. Parite geçtiğimiz günlerde 0,98'lere gerileyerek 20 yılın dip seviyesine gerilemişti.

FAİZ YARIŞI HIZ KAZANACAK

Enflasyonu dizginleyemeyen AB ve ABD arasında faiz yarışı başladı. AMB ve Fed'in faiz artırımlarıyla enflasyonu dizginleme hedefi olsa da kısa vadede bu gerçekleşmedi. İlerleyen aylar için de analistler faiz artırımlarının devam edebileceğinin sinyalini veriyorlar.

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AMB'den yapılan açıklama şöyle:

*Bankaların fonlama şartlarını izlemeye devam edeceğiz.

*Faizlerde, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlayacak seviyelere doğru önden yüklemeleri adımlar attık.

*2022 yılında enflasyonu ortalama yüzde 8,1, 2023 yılında enflasyonu ortalama yüzde 5,5, 2024 yılında enflasyonu ortalama yüzde 2,3 bekleniyor.

*Yönetim Konseyi itfası gelen tahvillerin ana paralarını yeniden yatırıma yönlendirmeye devam etme niyetinde.

*Önümüzdeki birkaç toplantıda Yönetim Konseyi talebi düşürmek için faizleri daha da artırmayı bekliyor.

*Enflasyon bekleyişlerinde ısrarcı bir yukarı kayış riskine karşı tedbir alınmalı.

*Yönetim Konseyi'nin gelecekteki politika kararları verilere bağlı olmaya devam edecek ve toplantıdan toplantıya değerlendirme yaklaşımı sürecek.

*Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor ve uzun bir dönem için hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi büyük olasılık.

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LAGARDE: ENFLASYONA YÖNELİK RİSKLER YUKARI YÖNLÜ

AMB Başkanı Lagarde faiz artırımı sonrasında yaptığı açıklamada enflasyondaki yükselişin devam edebileceği sinyalini verdi.

Lagarde'ın açıklamaları şöyle:

Gaz tedarikinde bozulmalar ekonomide yavaşlamayı güçlendiriyor. Enflasyonda yukarı yönlü baskı zayıf eurodan da kaynaklanıyor.

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Arz darboğazları enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Ücretlerde büyüme hala kontrol altında.

Büyümeye yönelik riskler kısa vadede aşağı yönlüler. Enflasyona yönelik riskler ise yukarı yönlü. Enerji tedarikinde bozulmalar büyük bir risk.