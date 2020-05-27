MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvrupa piyasaları AB destek paketi öncesi yükseldi
GeriEkonomi Avrupa piyasaları AB destek paketi öncesi yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Avrupa piyasaları AB destek paketi öncesi yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa piyasaları AB destek paketi öncesi yükseldi
Abone Olgoogle-news

Avrupa genelinde hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki yükselen gerginliğe karşın, Avrupa Birliği’nde ekonomiye yeni destek paketi beklentisiyle yükselişlerle açıldı.

ABD ile Çin arasındaki Hong Kong’un ulusal güvenlik yasası üzerinde odaklanan yeni gerginliğinin giderek tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in olası müdahalelerine karşı ülkesinin tepkisinin "çok güçlü" olacağı uyarısı yaptı.

Buna karşın, Avrupa Komisyonu’nun bugün açıklaması beklenen coronavirüsün olumsuz etkilerine karşı ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler daha etkili oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada AB genelinde acil talepler için 9.5 milyar euro kaynağın hazır bekletildiğini duyurdu.

Gelişmelerle yeni güne, Almanya’da DAX yüzde 0.30, Birleşik Krallık’ta FTSE yüzde 0.58, Fransa’da CAC40 yüzde 0.40 artışla başladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle