×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı#Astronot#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 17:52

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Alper Gezeravcı'nın açıklamaları şöyle:

Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğindeki Türkiye Yüzyılı'nda uzay yolculuğu gerçekleştirmekten gurur ve onur duyuyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış değil. Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Gözden KaçmasınMevduat sahipleri dikkat İşte faizlerde son durum... 100 bin liraya 55 bin lira faizMevduat sahipleri dikkat! İşte faizlerde son durum... 100 bin liraya 55 bin lira faizHaberi Görüntüle

BAKAN KACIR'DAN PAYLAŞIM

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda veda etkinliği vakti… 17:50 Alper Gezeravcı’nın gerçekleştirdiği bu görev, insanlı ilk uzay misyonumuzdu. İnşallah son olmayacak. Yeniden, yeni ve daha iddialı programlarla uzay görevlerine devam edeceğiz. Nice Alper yetişecek. “O iş bizde!”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alper Gezeravcı#Astronot#Dünya

BAKMADAN GEÇME!