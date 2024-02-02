Astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

Haberin Devamı

Alper Gezeravcı'nın açıklamaları şöyle:

Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğindeki Türkiye Yüzyılı'nda uzay yolculuğu gerçekleştirmekten gurur ve onur duyuyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış değil. Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun.

BAKAN KACIR'DAN PAYLAŞIM

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda veda etkinliği vakti… 17:50 Alper Gezeravcı’nın gerçekleştirdiği bu görev, insanlı ilk uzay misyonumuzdu. İnşallah son olmayacak. Yeniden, yeni ve daha iddialı programlarla uzay görevlerine devam edeceğiz. Nice Alper yetişecek. “O iş bizde!”