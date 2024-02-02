Son dakika... Mevduat sahipleri dikkat! İşte faizlerde son durum... 100 bin liraya 55 bin lira faiz

Haberin Devamı

Parası olanlar her ay Türk Lirası bazında kazanç sağlamak için vadeli mevduat seçeneklerini tercih edebiliyor. Döviz, altın, borsa, tahvil, fon gibi yatırım araçları dışında aylık net kazancını bildiği yatırımı tercih edenler mevduata yöneliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevduata verilen faiz oranlarını açıkladı. Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları geçtiğimiz hafta 1 aya kadar vadede yüzde 44.91, 3 aya kadar vadede yüzde 49.61, 6 aya kadar vadede yüzde 49.09, 1 yıla kadar vadede yüzde 42.46, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 38.72 oldu.

MERKEZ BANKASI DESTEKLİYOR

Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Bununla birlikte piyasadaki likiditeyi yüzde 45 faiz oranıyla çekerek depo alım ihaleleri düzenlemeye başladı. Bankaların yüksek faiz nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığı dönemde bankalara yönelik olarak destek olan depo alım ihaleleri mevduat faizlerindeki yüksek duruşu korumaya yönelik çabaları da ortaya çıkarıyor.

Haberin Devamı

100 BİN LİRA 1 YIL SONRA 155 BİN 545 LİRA EDİYOR

100 bin lirasını 1 yıl boyunca her ay anapara+faiz yenileyerek mevduata yatıran birisi yüzde 45 yıllık faizle yıl sonunda parasını 155 bin 545 liraya yükseltebiliyor. Bu tutardan yüzde 5 oranında stopaj kesintisi gerçekleştiriliyor. Böylece kümülatif getirisi yüzde 55.41 olmuş oluyor.

FAİZİN GETİRİSİ ENFLASYONA YAKINSIYOR

Yüzde 45 yıllık mevduat faizinin 1 yıldaki kümülatif getirisi yüzde 55 olsa da enflasyon yüzde 64.77 olarak gerçekleşti. Böylece mevduat faizi 9.77 puan negatif reel getiri sağlamış oluyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte mevduat faizinin getirisinin yükselmesi bekleniyor.

DÖVİZ MEVDUATLARI ARTIYOR

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 33,30 milyon dolar artış gösterdi.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 177 milyar 343,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Ocak ile sona eren haftada 178 milyar 376,60 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 655,20 milyon dolar artarak 102 milyar 817,30 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 378,20 milyon dolar artarak 75 milyar 559,40 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 232 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 805 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 427, milyon dolar artış gösterdi.

Haberin Devamı

YABANCILAR HİSSE ALIYOR

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 26 Ocak haftasında 62,5 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 51,2 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 7,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 5,4 olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 3,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

MERKEZ'İN REZERVLERİ GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın rezerv oranlarını detaylı olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki verilere göre brüt döviz rezervleri 931 milyon dolar azaldı. Merkez'in brüt rezervleri 138 milyar 90 milyon dolardan 137 milyar 159 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervleri 90 milyar 365 milyon dolar seviyesinden 89 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 6 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki hafta 23 milyar 651 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 7 milyar 27 milyon dolar artarak 30 milyar 678 milyon dolara çıktı.