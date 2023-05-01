Asgari ücrete zam sinyali

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Asgari ücretin artırılması için çalışmalar devam ediyor. Temmuz ayında yapılacak olası zam için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız" dedi.

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MİLYONLARCA VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

asgari ücret çalışan, işveren tarafını yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete gelecek olan zam bazı ücretlerin de artışında etkili oluyor. Asgari ücret zammıyla birlikte asgari ücretten fazla maaş alanlara da zam söz konusu olabiliyor.