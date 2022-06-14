Asgari ücret kaç lira artacak?

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Şimdiden ikinci altı ay için iyileştirme yapacağını açıklayan işletmeler de oldu. Birçok işletme ise ücret iyileştirmesi için ‘asgari ücrette yapılacak artışı’ bekliyor. İkinci altı aya ilişkin açıklanacak yeni asgari ücret, yüksek ücretlilere yapılacak iyileştirme için de gösterge olacaktır. Asgari ücret artışının resmen yapılıp yapılmayacağı konusunda ise taraflar kararlı... İşçi, işveren ve hükümet... Tüm taraflar ilk altı aylık enflasyonun yarattığı tahribatı azaltmak için asgari ücrete artış gerektiğini belirtiyorlar.

Yukarıdaki tabloda 4 farklı olası asgari ücret için; ‘net ücret’, ‘brüt ücret’ ve ‘işveren maliyeti’ kalemleri görülebilir.



ÖRNEK HESAPLAMA



Örneğin; asgari ücret net 5 bin 750 lira olarak açıklanırsa, bu ücrete karşılık işverenin üstleneceği maliyet 7 bin 949 lira olarak gerçekleşecek. Net ücretteki artış (1.497 TL) bu durumda yüzde 35 olarak gerçekleşmiş olacak. Brüt ücret (6 bin 765 lira) üzerinden kesilecek sigorta primleri (1.015 TL) sonrası net ücret 5 bin 750 lira olarak kesinleşmiş olacak. 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesilmediğinden, brüt ücretten yalnızca işçi sigorta primleri (SGK primi ve işsizlik sigortası primi) kesilerek net ücret hesaplanacak.