Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Asgari ücret kaç lira artacak?

#Asgari Ücret#Zam#Maaş
Asgari ücret kaç lira artacak
Ahmet KARABIYIK

Enerji ve hammadde maliyetlerindeki artıştan dolayı işletmeler bütçelerini yeniliyorlar. İşletmeler bir yandan gelir ve gider bütçelerini revize ederken diğer yandan çalışanların ücretlerinde de iyileştirme planlıyor.

Haberin Devamı

Şimdiden ikinci altı ay için iyileştirme yapacağını açıklayan işletmeler de oldu. Birçok işletme ise ücret iyileştirmesi için ‘asgari ücrette yapılacak artışı’ bekliyor. İkinci altı aya ilişkin açıklanacak yeni asgari ücret, yüksek ücretlilere yapılacak iyileştirme için de gösterge olacaktır. Asgari ücret artışının resmen yapılıp yapılmayacağı konusunda ise taraflar kararlı... İşçi, işveren ve hükümet... Tüm taraflar ilk altı aylık enflasyonun yarattığı tahribatı azaltmak için asgari ücrete artış gerektiğini belirtiyorlar.

Asgari ücret kaç lira artacak

Yukarıdaki tabloda 4 farklı olası asgari ücret için; ‘net ücret’, ‘brüt ücret’ ve ‘işveren maliyeti’ kalemleri görülebilir.

ÖRNEK HESAPLAMA

Örneğin; asgari ücret net 5 bin 750 lira olarak açıklanırsa, bu ücrete karşılık işverenin üstleneceği maliyet 7 bin 949 lira olarak gerçekleşecek. Net ücretteki artış (1.497 TL) bu durumda yüzde 35 olarak gerçekleşmiş olacak. Brüt ücret (6 bin 765 lira) üzerinden kesilecek sigorta primleri (1.015 TL) sonrası net ücret 5 bin 750 lira olarak kesinleşmiş olacak. 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesilmediğinden, brüt ücretten yalnızca işçi sigorta primleri (SGK primi ve işsizlik sigortası primi) kesilerek net ücret hesaplanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret#Zam#Maaş

BAKMADAN GEÇME!

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık
‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor! ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz'

#Toz Fırtınaları

BAKMADAN GEÇME!

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık
‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor! ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz'

#Toz Fırtınaları