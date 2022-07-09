Asgari ücret hareketliliği

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Enflasyon rakamları sonrası asgari ücretin ara yıl zammıyla 5 bin 500 TL’ye çıkarılması çalışma hayatında yeni bir hareketlilik başlattı. Bazı sendikalar işverenleri oluşan yeni şartlar kapsamında görüşme yapmaya çağırırken, görüşmelerin sonuçlarına göre bu işletmelerin atacağı adımlar belli olacak. İşverenlerin bir bölümü de ara zam çalışmalarını tamamladı. Sendikalar yeniden müzakere gerekçesi olarak 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin brüt 6 bin 471 TL’ye çıkarılmasını gösteriyor. Enflasyonun da son bir yılda yüzde 78.62 arttığına da dikkat çekiliyor. Asgari ücretin temmuz ayındaki ara zamla yüzde 30 oranında artırılması, asgari ücrete yakın ücret alan çalışanlar için de bir düzenleme beklentisini beraberinde getirdi. Asgari ücret üzerinde alan çalışanların ücretlerinde bir düzenleme yapılmazsa şu anda 7 milyon civarında olduğu belirtilen asgari ücretli sayısında otomatikman artış olacak. Bu da çalışma hayatında kıdem ve tecrübeye dayalı ücret dengesini bozucu bir etki oluşturacak. Bu nedenle de dengeleri koruyacak bir düzenleme arayışı bulunuyor.

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‘BAŞLANGIÇ ÜCRETİDİR’

Asgari ücretli çalışan sayısının azaltılması ve asgari ücretin ortalama ücret olarak uygulanmaması son dönemde sık sık dile getirilen talepler arasında bulunuyor. Asgari ücret Tespit Komisyonu’nda işverenleri temsil eden TİSK’in Başkanı Özgür Burak Akkol da bu çağrıyı dile getiren isimler arasında yer aldı. Akkol asgari ücretin açıklandığı toplantıda “Asgari ücret bir başlangıç ücreti. Esas hedefimiz ortalama ücretin artması olmalı. Bu nedenle belirlenen rakamın üzerine çıkma imkânı olan işletmelerimize, ilave atılabilecek adımları atma çağrısında bulunuyorum. Bu konuya, ülkemiz için, en iyisini hep beraber nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz. Çalışanlarımızın refahını ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğini en büyük önceliğimiz olarak kabul ediyoruz” çağrısında bulundu.

ARTIŞLARI AÇIKLIYORLAR

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından, ücret düzenlemeleriyle ilgili açıklamalar gelmeye devam etti. Haziran ayında bazı firmaların ücretlere seyyanen bin TL ile bin 500 TL arasında artışlar yaptığı basına yansımıştı. Son olarak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı en düşük ücreti net 7 bin TL olarak belirlediğini, ISG çalışanlarının 2022 yılının son 6 ayında, ortalamada yüzde 47 oranında maaş iyileştirmesi alacağını açıkladı. Bazı belediyeler asgari ücret zammı sonrasında en düşük ücreti 6 bin TL’ye çıkardığını açıklarken, bazı belediyelerde ise ek protokolle yüzde 50’ye varan oranda artışlar yapıldı.

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YARI YIL ZAMMINDA UZLAŞTILAR

Enflasyonda yaşanan artış sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ara yıl zammı için toplanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk-İş ve TİSK’ten oluşan komisyon uzlaşıyla asgari ücretin yüzde 30 artırılmasına karar vermişti. Yapılan zamla yıl sonuna kadar asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak. Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15.5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu. Ayrıca yıl sonuna kadar asgari ücretliler için işverenlere her ay 100 TL’lik destek verilmesi de benimsendi. Asgari ücretli çalışanlar zamlı ücretlerini Ağustos ayında alacaklar.