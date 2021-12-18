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Aselsan'dan Katar iddialarına yanıt geldi

#Aselsan#Haluk Görgün#Katar
Aselsandan Katar iddialarına yanıt geldi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün "Katar'daki şubemiz yüzde 100 Aselsan'a aittir" dedi.

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Aselsan Katar şirketinin kurulmasına ilişkin olarak yapılan asılsız haberlere Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün yanıt verdi. Görgün "Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir" dedi.

Görgün "Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir." açıklamasında da bulundu.

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Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün'ün açıklamaları şöyle:

Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır. Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.

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Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir.

Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır.

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#Aselsan#Haluk Görgün#Katar

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