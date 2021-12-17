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Arsa ve tarlaya rekor talep

#Arsa#Tarla#Satış
Arsa ve tarlaya rekor talep

Kasım ayında konut dışı gayrimenkul satışlarında (arsa, tarla, dükkân gibi) tarihi rekor görüldü. Geçen ay yaklaşık 179 bin konut sahibini bulurken, 161 bin de konut dışı satış yapıldı. Bunların büyük kısmının arsa ve tarlalardan oluştuğunu belirten uzmanlar, müstakil yaşam isteği ve konut fiyatlarındaki artış nedeniyle düşük bütçeli yatırım arayışının etkili olduğunu söyledi.

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KONUT piyasası oldukça hareketli. Farklı yatırım araçlarından gelir sağlayanlar, fiyatlar daha da artacak diye endişe duyanlar alıma geçince kasım ayında 179 bin kişi ev sahibi oldu. Böylece son 16 ayın en yüksek rakamına ulaşıldı. Gayrimenkul denilince akla ilk gelen konut olsa da vatandaşların farklı seçenekleri de değerlendirdiği ortaya çıktı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık (İGD) Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman, arsa, tarla, ticari birimlerden oluşan ‘konut dışı gayrimenkul’ satışında tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.

Arsa ve tarlaya rekor talep

2 TEMEL NEDEN

Kasım ayında yaklaşık 161 bin konut dışı gayrimenkul satıldığını belirten Ahmet Büyükduman, “Ofis pazarının durgun olduğunu biliyoruz. Bu da 161 bin rakamında arsa ve tarlanın ağırlıkta olduğunu gösteriyor” dedi. Büyükduman’ın verdiği bilgiye göre, geçmişte gayrimenkul satışlarının yüzde 55’i konut, yüzde 45’i konut dışı gayrimenkul satışlarından oluşturdu. 2020 yılı başından itibaren satış adetlerinin eşitlendiğini belirten Büyükduman, hatta bu yıl kimi aylarda konutun geride kaldığını söyledi. Peki bu artışın nedeni ne? Ahmet Büyükduman arsa ve tarlalara gösterilen ilgiyi iki nedene bağlıyor. Pandemiyle birlikte müstakil yaşam alanlarına ilginin arttığını, bahçeli ev edinmek amacıyla kırsal bölgelerde arsa ve tarla yatırımlarının tetiklendiğini belirten Ahmet Büyükduman, ayrıca konut fiyatlarında gözlemlenen yüksek artışların, gayrimenkul yatırımcısını küçük tutarlarla da olsa alım yapılabilen arazi piyasasına yönlendirdiğini ifade etti.

Arsa ve tarlaya rekor talep

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ALIRKEN DİKKAT

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, pandemi ile birlikte yaşam ve hobi alanı amaçlı arsa tarla yatırımlarının arttığını belirtti. TL yerine yatırımını gayrimenkulde değerlendirmek isteyen sayısındaki artışın da bu hareketliliği desteklediğini dile getiren Maya, arsa alımlarında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi:

* “Mevcut imar durumu,

* Parselin arsa haline geldikten sonra yapması gereken ilave terklerin olup olmadığı,

* İmar planının tarihi ve yakın gelecekte değişme potansiyelinin olup olmadığı,

* Yakın çevresinde bir kamu projesinin planlanıp planlanmadığı,

* Kamulaştırmaya konu olup olmama potansiyeli gibi hususları iyi analiz edilmeli.”

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Maya tarla alacaklar için de şu önerilerde bulundu:

* “Kadastral yolu olup olmadığı,

* Hisseli tapu olup olmadığı,

* Yakın gelecekte imara açılma potansiyeli incelenmeli.

* Tarlanın yakın çevresinin büyük kamu projelerine konu olma potansiyeline bakılmalı. Otoyol projeleri, rüzgâr, elektrik santralı gibi projeler, tarlanız için kamulaştırma ihtimalini gündeme getirebilir.

* Sulu veya susuz tarıma elverişli olup olmadığı,

* Bölgede üretilen ekin türü, kapasitesi,

* Parselde geçit hakkı olup olmadığı gibi temel hususlara dikkat edilmeli.”

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Arsa ve tarlaya rekor talep

2.8 MİLYON SATIŞ YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde, ocak-kasım döneminde 2 milyon 768 bin 262 gayrimenkul satış işlemi yapıdı. Bu işlemlerden 1 milyon 231 bin 524’ünü konut, 482 bin 845’ini arsa, 731 bin 825’ini tarla, 123 bin 68’ini işyeri, geri kalanını diğer taşınmazlar oluşturdu. Arsa ve tarlanın toplam satış adeti 1 milyon 214 bin 670 olurken, konut satışını yakalaması dikkat çekti.

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#Arsa#Tarla#Satış

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