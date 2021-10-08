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Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi

#İkea#Uluslararası Firmalar#Yatırım
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi

İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika paketleme şirketi DW Reusables Türkiye'ye yatırıma odaklandı.

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Son günlerde mobilya, tekstil, ilaç ve paketleme sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin üretim ve yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirmesi dikkati çekti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel ticaretin ciddi ölçüde aksamasının ardından ekonomik toparlanmanın başlamasıyla yeni sorunlar ortaya çıktı.

Ekonomilerin canlanması ile birlikte artan talep karşısında özellikle Asya ülkeleri odaklı üretim ve tedarik zincirlerinde kesintiler yaşanmaya başladı. Uzun mesafelerdeki taşımacılık maliyetlerinin katlanarak artması pek çok yabancı uluslararası firma için Türkiye'yi cazip bir yatırım ve üretim merkezi haline dönüştürdü.

Dev markaların tercihi Türkiye oldu İstihdam sayısı artacak...

Dev markaların tercihi Türkiye oldu! İstihdam sayısı artacak...

Özellikle, Çin gibi Asya ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupalı firmalar artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle tedariki Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı merkezlere yöneltti.

YATIRIM PLANLARINI AÇIKLADILAR
Son birkaç gün içinde mobilya, ilaç , tekstil ve paketleme gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok Avrupa merkezli uluslararası şirket, güçlü lojistik altyapıya ve imkanlara sahip Türkiye'ye yönelik yeni yatırım planlarını açıkladı. İsveçli mobilya şirketi IKEA'nın Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel, şirketin Türkiye'den daha fazla ürün almayı ve mevcut üretimini artırmayı planladığını duyurdu.

IKEA'nın koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolaplarını Türkiye'de üreteceği ve ihraç edeceği bildirildi. Polonya merkezli hazır giyim firması LPP da Avrupa'ya daha yakın olduğu için üretimin bir kısmını Asya'dan Türkiye'ye kaydırmak üzere çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

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Türk tekstil sektörü temsilcileri ile görüşmeler yaptıklarını belirten LPP yetkilileri, üretim maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen nakliye ve tedarik zinciri açısından Türkiye'nin daha avantajlı oluğunu ifade etti. Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim da Türkiye'ye önemli miktarda yatırım yapacaklarına vurgu yaptı.

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Küresel ilaç firmalarından Boehringer Ingelheim'in Türkiye'de Abdi İbrahim firmasıyla yerelleşme projesine başladığı, firmanın, klinik araştırma ve çalışmalara ilave olarak, diyabet, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler hastalık alanlarındaki ürünlerini Türkiye'de üreteceği bildirildi.

Alman firmanın Türkiye'de başlangıçta 150 milyon lira yatırım yapacağı ve bu miktarın gelecekte 1 milyar liraya çıkmasının planlandığı kaydedildi. Belçika merkezli uluslararası paketleme şirketi DW Reusables de faaliyetlerini Türkiye'ye yönlendirmiş durumda. DW Reusables, depolama ve lojistik amaçlı kasa, palet ve konteyner üreten Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan'ı satın alırken firma Türkiye'den üreteceği ürünlerin önemli kısmını ihraç etmeyi planlıyor.

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Son dönemde Asya ülkelerinde üretimlerde gecikmeler yaşanıyor. Benzer biçimde deniz yoluyla taşınan ürünlerin nakliyesinde sorunlar söz konusu. Bununla birlikte navlun fiyatları da zirve yapıyor. Bu nedenle özellikle uzun mesafelerden taşınacak ürünlerin maliyetleri hızla artarken tedarik gecikmeleri de önemli bir problem olarak nitelendiriliyor.

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#İkea#Uluslararası Firmalar#Yatırım