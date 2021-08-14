Dev markaların tercihi Türkiye oldu! İstihdam sayısı artacak...

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketi üreticileri Türkiye'de yatırımlarını sürdürüyor. Önde gelen cep telefonu üreticileri akıllı telefon üretim üssü olarak Türkiye'yi seçmeye devam ediyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Huawei'nin AR-GE merkezi ile başlayan dijital teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yolculuğu, son dönemde Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile, Realme ve TCL ile devam etti.

Bunlardan en sonuncusu vivo oldu. vivo, geçtiğimiz günlerde Kocaeli, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde (GGOSB) yeni üretim tesisini kurdu. Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 12.000 metrekarelik vivo Türkiye fabrikasında, maksimum üretim kapasitesi ise yıllık 5 milyon adet olarak hedefleniyor.





"TÜRKİYE BİZİM İÇİN KİLİT BİR ROL OYNUYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, yatırım için Türkiye'yi seçmelerinin sebebini şu şekilde anlattı: "Biz vivo olarak, kendimizi global müşterilerimize akıllı terminal cihazları ve akıllı hizmetler sağlamaya adamış lider bir teknoloji şirketiyiz. vivo 25 yıl önce Çin’de kurulduğu günden bu yana kendini trend belirleyen akıllı mobil ürünler üretmeye adamıştır ve Çin’in önde gelen teknoloji şirketlerinden biri ve artık global bir teknoloji şirketi olmuştur. Uluslararası pazarlardaki köklerimizi derinleştirirken yerel üretimi artırmayı amaçlayan "Daha Yerel, Daha Küresel" stratejimiz doğrultusunda dünya genelindeki ayak izlerimizi güçlendirirken Türkiye bizim için kilit bir rol oynuyor. Şirketin yeni üretim tesisinin Türkiye'deki gelişimi, vivo'nun küresel üretim yeteneklerini genişletme ve uluslararası gelişimini hızlandırma konusundaki kararlılığını ve adanmışlığını yansıtıyor. Türkiye pazarına yapılacak yatırımın vivo'nun daha küresel bir marka olmasına yardımcı olacağına inanıyoruz."

3 YILDA HEDEF 2000 KİŞİLİK İSTİHDAM

Dai istihdam hedeflerinden de bahsetti ve "Fabrika yatırımımız ile beyaz ve mavi yaka olmak üzere 3 yıl içerisinde yerel olarak 2000’den fazla kişiye iş imkanı sağlamayı planlıyoruz. Tesisimiz, aynı zamanda yerel ekonominin geliştirilmesine ve yerel istihdamın güçlendirilmesine önemli katkılar sağlıyor. Bu anlamda yatırımlarımıza ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

HEDEF İLK 5'E GİRMEK

Dai Türkiye'deki hedeflerinden de bahsetti. Dai, "Öncelikli hedeflerimiz, vivo olarak Türkiye pazarında yer edinmek ve Türkiye’deki kullanıcıların ilk 5 markasından biri olmak. Bu hedeflerimiz doğrultusunda vivo markasının tüm Türkiye’de tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak üzere farklı ve iddialı çalışmalara da imza atacağız. Bildiğiniz gibi 2020 Aralık ayında TFF ve Türkiye Erkek A Milli Futbol Takımı Ana Sponsoru ve Resmi Akıllı Telefonu olduğumuzu duyurmuştuk. İlerleyen dönemlerde de yeni projelerimizle marka bilinirliğimizi artırırken, pazara sunacağımız yeni ürünlerle de vivo markasını Türkiye’de sağlamlaştıracağız" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE KÖPRÜ OLACAK"

Xiaomi, mart ayında 30 milyon dolarlık yatırım yaparak İstanbul'da açılışını yaptığı fabrika ile Türkiye'de telefon üretimine başlamıştı. Konuyla ilgili 'Türkiye, Xiaomi'nin küresel genişleme yolculuğunda en önemli pazarlardan biri' açıklamasında bulunan Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, "Yaklaşık iki yıl önce resmi olarak Türkiye’ye geldiğimizden beri, yerel tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için giderek daha fazla yenilikçi ürün getiriyor ve kendimizi Türkiye’de yerli bir şirket gibi görüyoruz. Ortağımız Salcomp ile uzun vadeli yatırım ile bu fabrikayı kurduk ve bu sayede harika ürünlerimizi adil fiyatlarla yerel tüketicilerimize mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye, dünyada üretime başladığımız dördüncü ülke oldu ve bunun için gerçekten heyecanlıyız. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya açılımımız için bir köprü olacak" dedi.

"YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'de planlanan istihdam rakamlarıyla ilgili 'Şu an için Avcılar fabrikamızda 700’den fazla kişiyi istihdam ediyoruz. Bu yılın sonunda bu sayıyı toplamda 2000’e ulaştırmayı hedefliyoruz' diyen Öztürk "Kısa süre önce Avrupa'nın bir numaralı akıllı telefon şirketi olduk ve Türkiye’deki hedefimiz de hem satış hem de müşteri memnuniyeti açısından Türkiye'de bir numaralı teknoloji şirketi olmak. Bu kapsamda hem mağaza sayımızı hem de satış sonrası ağımızın erişilebilirliğini ve hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Türkiye'deki ilk Xiaomi Mağazamızı Eylül 2018'de Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açtık. Bugün itibariyle Türkiye genelinde toplam 31 şehirde 62 Xiaomi Mağazası bulunuyor. Pandemiye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz, ürün ve hizmetlerimizi mümkün olduğunca çok sayıda Türk tüketicisine ulaştırmak için Türkiye genelinde yeni Xiaomi mağazaları ve servis merkezleri açmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR PAZAR KONUMUNDA"

TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, yatırım için Türkiye'yi seçmelerinin sebeplerini sıraladı ve "Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. TCL, Türkiye’de yerli üretim operasyonuyla ilgili kararını ana merkezde çok hızlı bir şekilde aldı. Ülkemizin sahip olduğu nitelikli iş gücü, ülkemizin stratejik konumu ve dinamik nüfusuyla TCL için çok heyecan verici bir pazar konumunda bulunuyor. Bildiğiniz gibi TCL olarak uzun zamandır Alcatel ve TCL marklarıyla faaliyet gösteriyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği teknolojide yerellik hamlesi içinde biz de yer almak istedik ve bu stratejik adımı atmış olduk" dedi.

İSTİHDAM SAYISI ARTACAK

Tunca istihdam sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada "TCL olarak yerli üretim sürecine başlamamızla birlikte ilk etapta 100 kişilik bir istihdam sağladık. Üretim kapasitemizin artmasıyla birlikte bu sayı da artacaktır" dedi. Yeni projelere de değinen Tunca, "Başlangıç olarak iç pazar hedefimiz var ancak TCL küresel seviyede de Türkiye’de atılan bu önemli adımdan dolayı çok heyecanlı. Yerli üretime başladıktan ve ürünlerimiz iç pazardaki kullanıcılarımızla buluşturduktan sonraki ilk hedefimiz, üzerinde “Made in Türkiye” yazan cihazlarımızı farklı ülkelere de ulaştırmak. Bu konuda da fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

YATIRIM OLARAK TÜRKİYE'Yİ SEÇEN DİĞER ŞİRKETLER

- OPPO: Mart ayında Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikada üretime başladığını duyuran OPPO, Türkiye'de üretilen ilk modeli olan OPPO A15s'in ardından "Made in Turkey" ibaresiyle gelen ikinci telefonu Reno5 Lite'yi de kullanıcıların beğenisine sundu.

- SAMSUNG: Türkiye'de üretime başlayan Samsung, "Sunny" markasıyla üretim yapan Atmaca Elektronik'le anlaştı. Samsung'un Türk yapımı cep telefonları, "Türkiye'de montajlandı" yazısıyla mağazalardaki yerini almaya başladı.

- TECNO MOBİLE: 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlayan TECNO Mobile, Pendik'te bulunan fabrikada yaklaşık 1.000 kişilik bir istihdam yaratmayı hedefliyor. TECNO Mobile'in yüzde 10 pazar payı hedefi doğrultusunda Türkiye’deki yatırımları uzun vadede artırılacak.

- REALME: Akıllı telefon üreticisi Realme de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretime başlayacaklarını duyurdu.

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