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Arjantin'de enflasyon yüzde 160!

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#Arjantin#Enflasyon#Piyasa
Arjantinde enflasyon yüzde 160
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 23:08

Ekonomik çöküş içinde olan ve siyasi çalkantılarını seçimle sonuçlandıran, parasını da yüzde 50 oranında devalüe etme kararı alan Arjantin'de enflasyon yüzde 160 oldu.

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Arjantin'de enflasyon durdurulamıyor. Yıllık bazda enflasyon yüzde 160'ı aştı ve yüzde 160.9'a yükseldi. Ekim ayında enflasyon yüzde 142.7 olarak gerçekleşmişti.

ARJANTİN'DE YENİ YÖNETİM ŞOK KARARLAR ALDI

Arjantin'de çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Javier Milei, ekonomiyle ilgili önemli kararlar aldı. Ekonomi Bakanı Luis Caputo, ülkenin son yıllardaki en kötü krizi düzeltmek için pesoyu yüzde 50'den fazla zayıflatıp dolar başına 800'e düşüreceklerini söyledi. Caputo, enerji sübvansiyonlarının kesileceğini ve kamu ihalelerinin iptal olacağını duyurdu.

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CUMHURBAŞKANI MİLEİ: ACI REÇETE GEREKLİ

Cumhurbaşkanı Milei, önlem paketlerini açıklarken planın kısa vadede acı verici olacağını ancak mali açığı azaltmak ve üç haneli enflasyonu düşürmek için bunların yapılması gerektiğini belirtti.

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ARJANTİN'DE FAİZ YÜZDE 133

Arjantin Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için faizi yüzde 133 seviyesinde sabit tutulacağını duyurdu.

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#Arjantin#Enflasyon#Piyasa

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