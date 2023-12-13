Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı... Powell'dan faiz indirimi mesajı

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Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmedi ve yüzde 5.50'de bıraktı. Fed, ABD ekonomik verilerini göz önüne alarak faiz kararını açıklıyor.

Enflasyon ABD'de Kasım ayında yüzde 3.1'e gerilemişti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ BU YIL İÇİN YÜKSELDİ

Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı. 2023 yılı GSYH beklentisi yüzde 2,6 (Önceki yüzde 2,1), 2024 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,4 (Önceki yüzde 1,5), 2025 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,8 (Önceki yüzde 1,8), 2026 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,9 (Önceki yüzde 1,8) oldu.

FAİZ TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

2023 yıl sonu medyan faiz beklentisi yüzde 5,4 (Önceki yüzde 5,6), 2024 yıl sonu medyan faiz beklentisi yüzde 4,6 (Önceki yüzde 5,1), 2025 yıl sonu medyan faiz beklentisi yüzde 3,6 (Önceki yüzde 3,9), 2026 yıl sonu medyan faiz beklentisi yüzde 2,9 (Önceki yüzde2,9) oldu.

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İŞSİZLİK TAHMİNLERİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEDİ

2023 yılı işsizlik oranı beklentisi yüzde 3,8 (Önceki yüzde 3,8), 2024 yılı işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,1 (Önceki yüzde 4,1), 2025 yılı işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,1 (Önceki yüzde 4,1), 2026 yılı işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,1 (Önceki yüzde 4,0) oldu.

Fed açıklamasında istihdam artışlarının azaldığı ancak istihdam piyasasının hala güçlü ve işsizlik oranının düşük olduğu belirtildi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YÜZDE 90

Piyasalar Fed'in Mayıs ayında faiz indirimine gitmesi olasılığını yüzde 90 olarak fiyatlıyor, Fed kararı öncesi bu oran yüzde 80 seviyesindeydi.

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FED BAŞKANI POWELL: ENFLASYON HALA ÇOK YÜKSEK

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında değerlendirmelerde bulunuyor. Powell, enflasyonun yüksek olduğunu ve veriler ışığında faiz kararlarına devam edeceklerini söyledi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyon, işsizlikte ciddi artış olmadan hafifledi. Ancak enflasyon hala çok yüksek. Enflasyonun izleyeceği politika belirsiz. Yüzde 2 enflasyona dönme hedefimize tamamen bağlıyız. Attığımız adımlar politika faizini sınırlayıcı bölgeye getirdi. Yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi. Dikkatli şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Gelecekteki kararlarımızı tamamen verilere, görünümün gelişimine ve gelişen risklere göre vereceğiz. Yüksek faiz oranları işletmelerin sabit varlık yatırımları üzerinde de baskı yarattı.

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"ENFLASYONUN YÜZDE 2'YE DÜŞMESİ ZAMAN ALACAK"

İş gücü piyasası hala sıkı, ancak daha iyi bir dengeye geliyor. Nominal ücret büyümesi yavaşlamaya başlamış görünüyor. Politika yapıcılar iş gücü piyasasında yeniden dengelenmenin devam etmesini bekliyorlar. Son birkaç aydaki düşük enflasyon okumaları memnuniyet yarattı. Çekirdek PCE fiyatların Kasım'da sona eren 12 ayda yüzde 3,1 yükseldiğini tahmin ediyoruz. Enflasyonu yüzde 2'ye çekmenin zaman alacağını öngörüyoruz. Sınırlayıcı duruşumuz ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

"FAİZ TEPE NOKTASINA YAKIN"

Şu anda politika faizimizin tepe noktasına yakın olduğuna inansak da, geçmişte döngü bize sürprizler yaptı. Eğer uygun olur ise politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız. Enflasyonun yüzde 2 patikasında olduğuna inana kadar politikayı sınırlayıcı tutacağız. Temkinli şekilde durmaya devam edeceğiz. Dikkatli şekilde ilerliyoruz, enflasyonu yüzde 2'ye getirmeye kararlıyız, kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz. FOMC katılımcıları daha fazla faiz artırımı olasılığını masadan kaldırmak istemediler. Kullandığımız "herhangi bir" ifadesi, politika faizinde tepe noktasında veya yakın olduğumuzu düşündüğümüzü gösteriyor.

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"FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN OLACAK SORUSU GÜNDEME GELDİ"

Hala, faizlerin yeterince yüksek olup olmadığına odaklıyız. Hiç kimse zafer ilan etmiyor., hala gidecek yolumuz var. Zafer ilan etmek için çok erken olur. Faizleri indirmek için ne zamanın uygun olacağı sorusu bugün gündeme geldi. Toplantıda üyeler faiz indirim tahminlerini ortaya koydular. Çok sayıda kişi faiz tahminlerini ortaya koydu. Gelecek yıl bir resesyon olasılığı her zaman var. Projeksiyonlardaki farklar, önceden beklenenden düşük enflasyonu yansıtıyor.

"FAİZLERİN NE ZAMAN İNDİRİLECEĞİNE ÇOK DİKKATLİ KARAR VERECEĞİZ"

Faizlerin ne zaman indirileceği daha tartışılacak, çok dikkatli şekilde karar vereceğiz. Faizler konusunda yeterince şey yaptık, ancak bundan henüz tamam olarak emin değiliz. Politika kararlarımızı verirken sadece bir veriye bakmıyoruz, tüm verileri değerlendiriyoruz. Eğer güçlü bir büyüme görürsek, bu enflasyonu aşağı getirmenin daha uzun süreceği anlamına gelir. Gördüklerimizi değerlendirerek politikamızı oluşturacağız. Trendin üzerinde büyüme, faizleri yeniden artırmamız gerektiği anlamına gelebilir.

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İŞSİZLİK ORANI ÇOK DÜŞÜK

İşsizlik oranı çok, çok düşük. İş gücü piyasasının genel olarak gelişimi pozitif. Pozitif reel ücretler tüketici güvenini iyileştirebilir. Faizleri çok uzun süre yüksek tutmamıza yol açabilecek risklerin farkındayız. Talepteki nelerin yaşanmakta olduğunu izleyeceğiz.

"ÇEKİRDEK ENFLASYONDA İLERLEME VAR"

Çekirdek enflasyonda gerçek bir ilerleme görüldü. Konut dışı hizmet enflasyonunda makul ilerleme gördük. Bazı FOMC katılımcılarının bugünkü veriler temelinde tahminlerini güncellediklerine inanıyorum. Bazı FOMC katılımcıları TÜFE ve ÜFE verilerini temel alarak tahminlerini güncellediler. Fed bilançosu beklediğimiz gibi çalışıyor. Politika faizi ve bilanço küçültme farklı rotalarda ilerliyor. Rezerv seviyesine dikkatli şekilde izliyoruz.