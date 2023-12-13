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Altında Fed tepkisi! 2018 dolar aşıldı

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altında Fed tepkisi 2018 dolar aşıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 22:16

Fed'in faizi yüzde 5.50'de sabit tutmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları tırmanışa geçti.

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Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını fiyatlıyor. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu.

Fed'in faizi sabit tutmasının ardından piyasada faiz indirimlerinin Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlayacağı beklentisi arttı.

Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları değerlenmeye başladı. Ons altın 2018 dolara kadar yükseldi.

Gram altın fiyatları 1881 liraya kadar çıktı. Altın fiyatlarında prim yüzde 2'ye yaklaştı.

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ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de enflasyonun düşüşe geçiyor olması ve Fed'in faiz indirme patikasına girmesi ihtimali altın fiyatlarını yükseltiyor. Fed faizi düşürünce dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybına uğrayacağı düşüncesi yatırımcıları diğer enstrümanlara itebilir.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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