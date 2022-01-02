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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Mağdur olabilirsiniz

#Otomobil#Trafik Sigortası#İMM
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor Mağdur olabilirsiniz

Her taşıt sahibinin yaptırması zorunlu olan trafik sigortası, sigortalıyı tam anlamıyla güvenceye almıyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Oya Turhaner, trafik sigortasının karşı tarafa verilen hasarın yalnızca 50 bin lirasını karşıladığını ve oluşabilecek hasarlarda mağduriyet yaşamamak için ek olarak ‘İhtiyari mali mesuliyet’ teminatı yaptırılması gerektiğini belirterek, “Kasko sigortasına, fark ödeyerek ihtiyari mali mesuliyet limitsiz olarak ekletilirse ortaya çıkacak olumsuzluklar için herhangi bir ücret ödemek zorunda kalınmayacaktır” dedi.

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Günümüzde ikinci el otomobil fiyatları 30-40 bin liradan başlarken değeri milyonlarca lira olan otomobiller de trafikte bulunuyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Oya Turhaner, bir trafik kazasında trafik sigortasının karşı tarafa verilen hasarın yalnızca 50 bin lirasını karşıladığını hatırlatarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almanın araç sahibinin elinde olduğunu söyledi. Dr. Turhaner, “Aracınızla ilgili iki sigorta var. Trafik ve kasko. Kırsalda seyahat ederken koyun keçi sürüsüyle karşılaşmak, karayolları bariyerlerine çarpmak, ev bahçesine girmek, başka bir araçla çarpışıp ona zarar vermek gibi sorunlarınız olabilir. Çarpışmayı takiben diğer araçtaki ve sizinkinde bulunan yolcular veya yayalar zarar görebilir. Trafik sigortası zararları karşılar. Tam kusurluysanız karşı araçtaki değer kaybı da karşılanır. Trafik sigortasının limitleri vardır. Maddi teminat 1 Ocak 2022’den itibaren araç başına 50 bin liraya, kaza başına da 100 bin liraya çıkarıldı. Eğer bu miktarın üzerinde bir hasar olursa ve sizin kusurunuz oranınız dikkate alınır ve üzerini cebinizden tamamlamak zorunda kalırsınız” şeklinde konuştu.

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"MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI YAPTIRIN"

Böyle durumlarda mağduriyet yaşamamak için trafik sigortasına ek olarak ‘İhtiyari mali mesuliyet’ teminatı yaptırılmasını öneren Dr. Oya Turhaner, “Belirleyeceğiniz miktarda teminat talep edebilirsiniz, hatta sınırsız da olabilir. Bu teminat kasko poliçeleri ile beraber sunulmakta. Kasko yaptırırken bu teminatın limitlerine mutlaka dikkat edin. Sınırsız poliçe yaptırırken vereceğiniz birkaç yüz TL ile bir kaza halinde karşı tarafa verilen hasarın boyutu ne olursa olsun cebinizden hiçbir ücret çıkmayacaktır. Bununla birlikte herhangi bir sakatlanma, ölüm anında yine ihtiyari mali mesuliyet poliçesi devreye girecektir. Farz edin bir araca sizin aracınız ile zarar verildi. Karşı tarafa verilen zarar 200 bin TL diyelim. Önce trafik sigortası devreye girecek, 50 bin TL zarar karşılanacak. Gerisini siz ödemek zorundasınız. Ama genişletilmiş kasko poliçenizde ihtiyarı mali mesuliyet sigortası varsa cebinize elinizi atmadan önce sigorta poliçeniz devreye girer ve 150 bin TL daha ödemek zorunda kalmazsınız” diye konuştu.

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SİGORTA POLİÇENİZİ İYİ OKUYUP TEMİNATLARA DİKKAT EDİN

Kaskonun kendi aracınızın zararlarını karşıladığını hatırlatan Dr. Oya Turhaner, “Yanma, çarpma çarpışma ve hırsızlık en yaygın bilinen teminatlar. Unutmayın, her hasarın ana nedeni ile poliçede yazılı teminat örtüşmelidir. Her kasko poliçesinde sel, su baskını ya da dolu teminatı yoktur. Bir araçta selden meydana gelebilecek hasarların karşılanabilmesi için poliçede seylap teminatı olması şartı aranır. Bu nedenle kasko poliçelerinde deprem, sel ve kötü niyetli hareketlere karşı ek teminat alın. Dolu zararlarına, doğal afetlere karşı ek teminat talep edin. Kasko poliçesi çarpma çarpışma, yangın, hırsızlık gibi olaylara karşı aracı korur. Yangın ile komple yanarsa ayrı bir süreç, hırsızlık gibi bir sorun ayrı bir süreç gerektirir. Aracın değeri poliçe üzerinde rayiç bedel olarak ifade edilir. Ancak rayiç bedel mevsim, ekonomik iniş çıkışlar, bulunduğunuz şehir, aracın plakası gibi muhtemel alıcıların etkisi ile değişkenlik gösterir. Aracınız ne zaman zarar görürse o zaman rayiç bedel araştırılacaktır. Sigorta şirketleri poliçede yer alan özel şartları ve genel şartlarda her ne yazıyorsa onu uygular. Bu nedenle poliçeleri imzalamadan önce mutlaka okumak gerekiyor. Aslında poliçe yaptırmak gelecekteki tehditleri azaltmak anlamına gelmiyor. Sigorta, finansal zorluklarımızı azaltmak için destek oluyor. Her bir ifadenin ne anlama geldiğini acentemize danışmalıyız, dinlemekten yorulmamalıyız” uyarısında bulundu.

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