Kademeli tarife başladı

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Elektrikte kademeli tarifeye yönelik yasa bir süre önce çıkarıldı. EPDK’dan yapılan açıklamada, 2022 yılı için elektrik tarifelerinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek, kademeli tarife uygulamasına da geçildiği kaydedildi. Açıklamada, kademeli tarifenin hedefinin dar gelirli vatandaşları korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmak olduğu belirtilerek, “Pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir. Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Geldiğimiz noktada ise; enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapılmıştır. Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022’den itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için 2.06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır” denildi.

FATURADA NASIL GÖSTERİLECEK?

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde sistemle ilgili bilgi verirken, “Örneğin; 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak” demişti. Dönmez’in açıklamasından sonra sınır 150 kilovatsaat olarak belirlenmiş oldu. Dönmez’in verdiği bilgiye göre örneğin bir ailenin aylık tüketimi 167 kilovatsaat olduysa 150 kilovatsaati birinci tarifeden, kalan 17 kilovatsaat ikinci tarifeden hesaplanacak. Tüketim 110 kilovatsaat ise düşük tarifeden hesaplanacak. 250 kilovatsaat ise 150 kilovatsaati birinci düşük kademeden, kalan 100 kilovatsaati ikinci yüksek tarifeden hesaplanacak. Dönmez faturada birinci kademede ne kadar, ikinci kademeden ne kadar kullanılmış olacağının görüleceğini anlatmıştı.

SINIR İÇİNDEKİ TÜKETİM

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49 inç LED televizyon, 520 L buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, ütü, fırın, 3 adet klasik ampul ve elektrik süpürgesinin ortalama kullanımı 142 ile 163 kilovatsaat arasında değişiyor. Televizyonun günde 5 saat açık kalması 13.72 kilovatsaat, buzdolabının 24 saat çalışması 29.57 kilovatsaat, çamaşır makinesinin haftada 4 gün 2.9 saat çalışması 14.06 kilovatsaat, bulaşık makinasının haftada 5 gün 2.16 saat çalışması 22.03 kilovatsaat, haftada 2 kere ütünün 2 saat çalıştırılması 41.60, fırının 1 kez 1.5 saat çalıştırılması 15 kilovatsaat, 3 klasik ampülün haftada her gün 5 saat kullanılması 25.20 kilovatsaate denk geliyor. Bu tüketim aylık 163.58 kilovatsaate denk geliyor. Ütü yapılan günün bir güne düşmesi halinde toplam aylık tüketim 142.78 kilovatsaate denk geliyor. Bulaşık makinesi 5 yerine 4 gün çalıştırılırsa tüketim 138.37 kilovatsaate geriliyor.

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Televizyon, buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi, süpürge, ütü, fırın ve klasik ampülün yanına saç kurutma makinesi, mikrodalga fırın, laptop, telefon şarjı eklendiğinde 188.33 kilovatsaate denk geliyor. Televizyonun günde 10 saat çalışması halinde aylık tüketim 202 kilovatsaate yükseliyor. Listeye haftada 4 gün 2.7 saat çamaşır kurutma makinası eklendiğinde tüketim 43.2 kilovatsaat artıyor. Haftada her gün kullanılan kettle (su ısıtıcısı) 12.32 kilovatsaat faturaya ekleniyor. Toplam tüketim 257.57 kilovatsaate yükseliyor.

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TÜKETİMDE NASIL TASARRUF SAĞLANIR

Boğaziçi Elektrik internet sitesinde basit tasarruf tedbirleri şöyle sıralanıyor:

* Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişini prizden çekin.

* Akkor ampuller yerine enerji tasarruflu ampulleri tercih edin.

* Bulaşık ve çamaşır makinanızı tam doldurup çalıştırın.

* Odadan çıktığınızda ışığı kapatmayı unutmayın.

* Buzdolabını ısı yayan ev aletlerinden uzakta konumlandırın.

* Süpürgenizin toz hanesini düzenli temizleyin.

* Fırınınızın kapağını pişirme süresince kapalı tutun.

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* Tüm ev aletlerinde enerji tasarruflu modelleri tercih edin.

ELEKTRİKTE VE DOĞALGAZDA YENİ YIL ZAMLARI

Elektrik ve doğalgazda 2022 yılı tarifeleri belli oldu. 2021 yılının son saatlerinde açıklanan rakamlarla, elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Evlerde kullanılan doğalgaza da yüzde 25 zam geldi.