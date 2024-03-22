×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Aracı kurum kurmak isteyenlere yeni şart

Güncelleme Tarihi:

#SPK#Aracı Kurum#Sermaye
Aracı kurum kurmak isteyenlere yeni şart
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 07:06

SPK, aracı kurumlar için gerekli asgari kuruluş özsermayesi tutarını 300 milyon TL olarak belirledi.

Haberin Devamı

Sermaye Piyasası Kurulu, yeni kurulacak aracı kurumlar için özsermaye tutarını 300 milyon lira olması gerektiğine yönelik karar aldı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ) 5 ve 63 üncü maddeleri uyarınca kurulacak aracı kurumlara ilişkin aşağıdaki esaslar belirlenmiştir.

1) a) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (6362 sayılı SPKn) md.43/1-(ç) ve Tebliğ’in md. 5/1-(ç) hükümlerinde Kurulumuza verilen yetki kapsamında, Tebliğ’in 5/1 fıkrası uyarınca kurulacak aracı kurumlar ile;

b) 6362 sayılı SPKn md.43/1-(ç) ve Tebliğ’in md. 5/2 hükümleri ile Kurulumuza verilen yetki kapsamında, Tebliğ’in 63’üncü maddesi uyarınca kurulacak aracı kurumlar için gerekli asgari kuruluş özsermayesi tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesine;

Haberin Devamı

2) Yukarıdaki (1) no'lu madde kapsamında kurulacak aracı kurumlarca; kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Karar tarihini takip eden 2 yıl süreyle, mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük dolayısıyla oluşacak mücbir haller haricinde, kuruluş izni verildiği tarihte geçerli olan ve (1) no'lu madde kapsamında belirlenen asgari kuruluş özsermayesi tutarının altına düşülecek şekilde sermaye çıkışı sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPK#Aracı Kurum#Sermaye

BAKMADAN GEÇME!